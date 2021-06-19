В Чернобыльскую зону – на электричке: отправная точка Славутич

С каждым годом путешествия в Чернобыльскую зону отчуждения привлекают все больше туристов со всего мира. Если говорить о легальных поездках, то в первую очередь их организовывают киевские экскурсионные бюро прямиком из столицы. Мы же поехали туда немного другим путем – на электричке до ЧАЭС из Славутича. Последний, к слову, был выбран малой культурной столицей Украины и сам по себе является довольно интересной туристической локацией.

В последние годы Чернобыльская зона отчуждения, которую 35 лет назад всколыхнула одна из самых жутких трагедий 20 века, все больше манит путешественников как из Украины, так и других стран мира (не без помощи популярного сериала «Чернобыль»). Благо, в наши дни подыскать тур в «зону» уже не составляет большого труда. На одном только сайте Госагенства по управлению зоной отчуждения зарегистрировано аж 24 официальных туристических маршрутов самой разнообразной тематики и продолжительности, посетить которые можно только в сопровождении официально зарегистрированных туроператоров.

Нашу же группу журналистов ждал весьма необычный тур, частично доступный и рядовым туристам – на спецэлектричке до Чернобыльской атомной электростанции из Славутича.

Электричка «Славутич – Семиходы» до ЧАЭС

Обычно на электричке «Славутич – Семиходы» на работу ездят исключительно сотрудники станции, и простому туристу туда не попасть. Исключение – те, кто покупает тур на станцию непосредственно у администрации ЧАЭС. Да-да, такие туры есть! И они довольно популярны, несмотря на то, что удовольствие это не самое дешевое – 3300 грн с человека (возможны скидки для групп).

Как поясняет нам представитель отдела международного сотрудничества и информации ЧАЭС Юлия Марусич, большинство туров в Чернобыльскую зону организовывают посредники, но без договоренности с администрацией ЧАЭС они не могут завести туристов дальше памятника ликвидаторам перед пунктом пропуска на станцию. Попасть дальше можно только в сопровождении сотрудников ЧАЭС по предварительной договоренности – самостоятельно либо через турагентов.

В программу входит посещение внутренних помещений четырех энергоблоков ЧАЭС, мемориальных комплексов и еще целого ряда довольно интересных объектов. В общем, все – что можно показать, за исключением Нового безопасного конфайнмента.

«Сейчас у нас немногочисленные группы. В 2018-2019 годах было очень много посетителей, несколько тысяч в год. В 2020-2021 годах, разумеется, поток снизился из-за COVID-19. Были моменты, когда посещение станции было вообще запрещено. Сейчас у нас посетители каждый день – и украинцы, и иностранцы. У нас совершенно разные гости – начиная от тех, кому просто интересно, что происходит на площадке, и заканчивая самым высоким государственным уровнем, специалистами и представителями средств массовой информации», – рассказывает Юлия Марусич.

По ее словам, посещают ЧАЭС туристы со всего мира, хотя большую часть составляют гости из Европы. Люди интересуются нынешним положением дел на станции – что делается для контроля над радиацией, какие работы по ликвидации последствий уже выполнены и что еще предстоит сделать.

Ну и, разумеется, только такой визит предусматривает дорогу на электричке до ЧАЭС. Добраться можно и на специализированном автобусе, который имеет пропуск в «зону», до пункта пропуска «Дитятки». Но мы все же советуем воспользоваться электричкой, чтобы, так сказать, по полной проникнуться атмосферой.

Виды из окна электрички «Славутич – Семиходы» открываются невероятные. Потрясающая природа, которую 35 лет назад человечество оставило в покое, и вот результат. Едешь – и глаз радуется. Говорят, в периоды, когда людей меньше и растительность не такая густая, запросто можно увидеть косуль, лосей и, разумеется, коней Пржевальского.

К слову, электричка часть пути проходит по территории Беларуси. Но если в случае с проездом наземным транспортом нужно проходить проверку при пересечении границы, то на электричке этих формальностей нет. А вот за сигналом мобильного лучше следить – чтобы не попасть в роуминг.

«Обычно мы забираем на электричке в 7:40, и целый день мы тогда на станции. Можно, конечно, ехать и на электричке в 11:15, но тогда все будет впопыхах. Чтобы не торопиться, лучше выехать из Славутича раньше. Но тогда надо приехать заранее, например, вечером, переночевать в Славутиче, походить погулять, поужинать, а утром прийти на электричку. Если вы выбираете вариант из Славутича, мы готовим на вас программу, где указано, что вы следуете электричкой в сопровождении представителей ЧАЭС, мы вместе пересекаем КПП», ­– рассказывает Юлия Марусич.

На самом деле, мы не заметили, чтоб кто-то проверял, кто садится в вагоны электрички. Однако лишних людей там нет. Вероятно, во-первых, сотрудники ЧАЭС сразу заметят чужаков, а, во-вторых, даже если вы просочитесь в электричку, дальше перрона по прибытию вы не пройдете. Еще и рискуете протокол от правоохранителей получить. Все-таки это режимный объект – там даже фотографировать далеко не везде можно. К слову, имейте ввиду – много фото на территории ЧАЭС вам сделать не позволят.

По прибытию в Семиходы электричка заезжает в специальный тоннель без окон и дверей, по которому вы сразу идете на пункт проверки – на входе смотрят ваши пропускные документы, а на выходе – в очередной раз измеряют уровень радиации.

«Мы делаем все, чтобы люди здесь в первую очередь чувствовали себя безопасно. Никто не гонится за огромным количеством посетителей, поэтому группы состоят в среднем из 10, максимум 15 человек. Хотя сейчас таких многочисленных групп нет. Мы водим людей по определенному маршруту, он специально дезактивирован, просчитан. Определена разрешенная доза радиации для посетителей, которую можно получить за день. Для людей обеспечен индивидуальный дозиметрический контроль, им выдаются индивидуальные накопители, которые по окончанию визита сдаются в лабораторию, и просчитывается доза, которую они получили», – рассказывает Юлия Марусич.

Кроме того, несколько раз за время нахождения на станции туристы проходят через специальные рамки, которые проверяют их на превышение допустимого уровня радиации. Также при посещении определенных помещений гостям выдают спецодежду, а также минимизируют время нахождения на их территории. При этом представитель ЧАЭС рекомендует туристам не слишком частить с визитами в Чернобыльскую зону – резонно делать перерывы.

Во время визита на ЧАЭС нашей группе журналистов повезло попасть на объект «Новый безопасный конфайнмент», который открыли несколько лет назад над предыдущим защитным «Укрытием» и, собственно, самим взорвавшимся 4-м реактором, куда простых туристов не пускают.

Именно из этого командного пункта работники станции круглосуточно мониторят ситуацию, будучи готовыми в любой момент предпринять меры. Говорят, НБК очень надежен, и его хватит еще лет на 100 лет. А там, может, наконец придумают, как утилизировать расплавленное при взрыве топливо. Также на станции успокаивают, что вероятность внезапного ЧП с быстрым развитием исключена – если что и произойдет, то постепенно, и вредные вещества успеют погасить специальным газом еще до утечки.

Ах да, а еще мы покушали в легендарной местной столовой – на втором этаже места для персонала, а на первом – для туристов. Кормят здесь очень плотно – первое, второе и компот, а потом еще десерт сверху.

Город-призрак Припять

О городе-призраке Припяти все уже слышали не раз, а потому мы не будем слишком нагружать вас фактами. Лучше просто поделимся впечатлениям.

Главное, что бросается в глаза – здесь очень много зелени, а также комаров и прочих мошек, которые так и рвутся выпить вашей кровушки. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы находиться в Чернобыльской зоне в полной экипировке – минимум открытых участков кожи. Не лишним будет прихватить и средство от комаров, которое пригодится вам и в «зеленом» Славутиче.

Но вернемся к зелени. В свое время Припять развивалась стремительными темпами – советские власти видели ее как эталон города-спутника крупного предприятия. Основанный в 1970 году поселок, уже в 1979 году стал городом, и вплоть до самой аварии продолжал разрастаться. Здесь было все – огромные проспекты, безграничные клумбы с розами, гостиница, кинотеатр, дворец культуры, парк развлечений, спортивные комплексы, часть из которых так и не успели ввести в эксплуатацию. Например, знаменитое колесо обозрения – оно так и не было запущено в работу.

Сейчас все эти масштабные конструкции лишь пробиваются сквозь густые заросли и пьянящие ароматы акации. Определенно, Припять стоит того, чтобы хоть раз ее посетить. И лучше не откладывать на потом, ведь многие здешние сооружения уже ветхие, и кто знает, сколько они простоят. Это еще одна из причин, почему туристам в Припяти настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения заброшенных зданий – они попросту могут обвалиться в любой момент. Да и о радиации не стоит забывать – в Припяти деактивацию никто не проводил. Исключение – только те здания, в которые вас заводят экскурсоводы (например, здания школы или почты).

А еще в Припяти просто огромное количество бродячих собак, которые добавляют городу-призраку еще больше атмосферности.

Несколько фактов о Славутиче

Славутич – очень необычный город с уникальной историей. Формально город находится на территории Черниговской области, однако поскольку он был построен как спутник расположенной в Киевской области ЧАЭС, к ней он и относится. Вот такой анклав.

Добираться до Славутича довольно легко – у города есть железнодорожное и автобусное сообщение с Киевом (188 км) и Черниговом (56 км). При этом городские власти не скрывают, что очень хотели бы, чтобы через Славутич пустили скоростной поезд «Интерсити» – из Киева до Чернигова. Весь общественный пригородный транспорт отходит от городского вокзала – от того самого, откуда отправляется и электричка на ЧАЭС. На территории вокзала также есть уютная кофейня/пекарня, где можно подкрепиться перед дорогой.

А еще Славутич – это самый молодой город Украины. Решение о его строительстве было принято вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС – чтобы заселить туда работников станции и их семьи. Немало из них работали на ЧАЭС и до трагедии, проживая в Припяти.

Город Славутич был построен в кратчайшие сроки: о его строительстве объявили в октябре 1986 года, а первый ордер на квартиру был выдан уже в марте 1988 года. Фактически же первые жители в городе появились в 1987 году – правда, тогда они жили во временных домиках и даже на кораблях.

История выбора места для «станционного» города-спутника такова. Он должен был соответствовать ряду критериев: расстояние не меньше 30 км, но не больше 50 км от ЧАЭС и близость к железнодорожным путям. Изначально под эти цели выбрали другую местность, где уже был небольшой поселок, но вскоре оказалось, что из-за наличия грунтовых вод там невозможна высотная застройка. Тогда на карте выбрали другую точку, просто посреди леса.

Потому сейчас Славутич – это в прямом смысле город в лесу, поскольку при застройке действовал принцип «сохранить как можно больше деревьев». Можно выглянуть в окно, а там посреди двора стоят высоченные сосны. Сейчас площадь зеленой зоны в Славутиче в четыре раза превышает норму! А потому с экологической точки зрения это настоящая находка – дышать здесь очень легко, да и глаз радует (только помним о комарах!). И да, уровень радиации в Славутиче в пределах нормы, а порой даже ниже чем в Киеве – 0,15 микрозивертов в час при безопасной норме до 0,5 мкЗв/ч.

При этом жители Славутича гордятся своей питьевой воды – она здесь из собственных источников и завидного качества. Говорят, ее можно пить из крана даже детям.

Еще одна особенность Славутича – отсутствие общественного транспорта. Говорят, что в городе пытались запускать один круговой автобусный маршрут, но в итоге он не пользовался популярностью. Да и смысл? Если все в городе в пределах пешей доступности.

Но зато в городе есть густая сеть велодорожек. Что интересно, она появилась еще при проектировании города. Конечно, нынче многие из них уже устарели, но в городе как раз занялись заменой дорожного покрытия.

А еще в Славутиче коты признаны частью экосистемы города, а потому вы точно не раз встретите на улицах вальяжно прогуливающихся упитанных пушистиков.

Отдельное внимание стоит уделить архитектуре Славутича. Чтобы ускорить строительство, были привлечены архитекторы и строители из восьми союзных республик, которые строили кварталы в своем стиле с использованием «родных» стройматериалов: Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Украины и России. Отсюда и названия: Бакинский, Белгородский, Вильнюсский, Ереванский, Киевский, Рижский, Таллинский, Тбилисский, Черниговский, Печерский и другие. Всего их 13, и каждый из них имеет свою особенную архитектуру и атмосферу.

В Ереванском квартале, например, просто посреди дворов стоят огромные мангалы для шашлыков, куда порой сходятся и жители соседних кварталов.

Состоят кварталы как из многоэтажных домов, так и коттеджей, которые выдавали в зависимости от количества членов семей. Особенно уютно выглядят коттеджи в «балтийских» кварталах.

Одна только беда – часть жилой застройки не пощадили годы, но, увы, некоторые домовладельцы не очень добросовестно подходят к реконструкции. Здесь вам и печально известная пластиковая вагоночка, и утепление «шубами» поверх каменной кладки. Так что нужно поспешить в Славутич, чтобы увидеть здешнюю уникальную архитектуру, пока ее не испортили.

Изначально Славутич, в котором нынче проживает до 25 тысяч человек, должен был быть раза в три больше. Однако проект по расширению города был остановлен после жуткого землетрясения в Спитаке (Армения) в декабре 1988 года. Тогда погибли 25 тысяч человек и более 500 тысяч остались без крыши над головой, потому все силы и финансы были переброшены туда.

Помимо жителей Припяти, в Славутич съезжались молодые специалисты из других советских республик, для которых переезд сюда был едва ли не единственной возможностью быстро получить собственное жилье.

Вообще, Славутич – это город о людях-историях. До сих пор большинство населения города – это те, кто так или иначе связан со станцией. И, самое интересное, все эти люди с радостью делятся своими историями.

Например, во время экскурсии по кварталам города нам повстречалась семейная пара – Галина и Валерий Сулимовы. Будучи молодыми инженерами, они работали на ЧАЭС до аварии и жили в Припяти. Супруги делятся воспоминаниями, что на 26 апреля, когда произошла авария, выпадает День рожденья Галины, и она покинула ЧАЭС буквально за час до взрыва. Они спокойно легли спать, доносящийся шум приняли за грозу, и только на утро, выйдя на рынок, поняли: что-то не так. Впрочем, прошло еще несколько недель, пока даже им, как сотрудникам станции, рассказали, что же произошло на самом деле.

Чем же заняться в Славутиче?

Поскольку наш пресс-тур был в экспресс-формате, мы за один день посетили и ЧАЭС, и Припять. Но чтобы все хорошо осмотреть, лучше разбивать визит на пару дней, останавливаясь на ночлег в Славутиче. Тем более, что вариантов для размещения там хватает – есть вполне неплохой одноименный отель «Славутич» с ценами от 800 гривень за ночь. Из приятных бонусов – отель упирается прямо в центральный городской парк с высоченными деревьями, опрятными дорожками, новыми скамейками и зонами для активного отдыха.

Здесь же вы впервые столкнетесь с одной необычной особенностью местных скульптур – они здесь все голенькие. Наши экскурсоводы пояснили, что таким образом архитекторы не хотели, чтобы они своей одеждой ассоциировались с конкретной эпохой.

Также в городе есть два хостела и более десятка заведений питания. Всю информацию о них можно узнать на сайте местного горсовета.

Вообще, Славутич – это об отдыхе вдали от городского шума. Неспешный ритм жизни, красивая природа, приятные цены… Местные власти говорят, что с началом пандемии коронавируса в городе прибавилось фрилансеров – цены на аренду квартир стартуют от 350 грн/сутки, а на коттеджи – от 800 грн/сутки. Список всех доступных в городе услуг, в том числе туристических и риелторских, легко можно найти на сайте «Агентства регионального развития».

Из Славутича можно легко путешествовать как в Чернобыльскую зону отчуждения (только нужно иметь при себе документы для пересечения границы с Беларусью), так и по другим локациям в Черниговской области, которая с туристической точки зрения весьма любопытна. Здесь и Чернигов с его уютными улочками и многочисленными церквями, и дворцы Черниговщины, и природные красоты – от склонов Днепра и Голубых озер до парка дикой природы «Беремицкое».

Но и сам Славутич не стоит сбрасывать со счетов. Как мы уже упоминали выше, у города весьма необычная архитектура, и его легко можно обойти весь пешком. А если устанете от городской застройки – до леса рукой подать.

Еще одна обязательная для посещения локация – краеведческий музей Славутича и ЧАЭС. Но это не обычный музей, где показывают привычную экспозицию «традиционная украинская хата состояла из трех частей», здесь рассказывают историю совершенно необычного города, появившегося всего 35 лет назад.

В музее можно узнать много фактов о Чернобыльской аварии, просмотрев немало архивных документов. Всего здесь 4 экспозиции, но планируется открытие еще одной, посвященной украинским рушникам. Нас же особенно зацепил зал, где показана традиционная квартира в Припяти за пару мгновений до аварии.

Совет: постарайтесь попасть на экскурсию с директором музея Евгением Алимовым. Он и сам переехал в город сразу после его основания, а потому может рассказать много всего интересного. Вход в музей бесплатный, всю информацию можно узнать по ссылке.

Славутич – малая культурная столица Украины

Славутич строился как моногород, т.е. вся его жизнь была завязана на одном единственном предприятии. Однако в 2000 году Чернобыльская АЭС была остановлена, и для многих местных жителей это стало настоящим ударом. Впрочем, тогда станцию полностью не закрыли, ведь за ее состоянием нужно следить, попутно утилизируя ядерные отходы. Потому даже в наши дни основными работодателями в городе являются ЧАЭС, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива и воинская часть, обеспечивающая их охрану. Тем не менее, в городе осознали, что со временем станция продолжит сжиматься, и лучше начать думать о будущем уже сейчас.

В 2019 году Славутич решил поучаствовать в конкурсе на звание малой культурной столицы Украины – и победил. Впрочем, из-за пандемии коронавируса функции города в этой ипостаси были перенесены с 2020 на 2021 года. Таким образом город среди прочего хочет заявить о себе – что здесь есть все условия для бизнеса, отдыха и культурного досуга.

«Славутич – город творчества и креативных событий. Для нас полученный статус малой культурной столицы и финансовая поддержка УКФ важны. Город ставит перед собой амбициозные цели: способствовать перезагрузке Украины-2021 в культурном и креативном смысле, создать поле для культурного диалога и продуктивного взаимодействия разных аудиторий из разных регионов Украины, создать в Славутиче равные возможности для самореализации всех граждан и сообществ, предложить новые возможности для развития экономики. Мы стремимся открыть большие возможности маленького города стране и миру», – комментирует мэр Юрий Фомичев.

Ставку делают в первую очередь на IT и энергетику – 13%, культуру и туризм – 38%, условия ведения бизнеса и инвестиционная привлекательность города – 50% как составляющие экономики. Чтобы завлечь бизнес в город, местные власти даже построили современный бизнес-парк «Славутич», где стоимость аренды составляет всего 3,77 гривень за квадратный метр, а также открыли современный центр административных услуг с рекордным по стране количеством функций.

Мэр Славутича отмечает, что в доковидные времена в городе было порядка 2 тысяч туристов в год, однако власти поставили себе амбициозную цель за 5 лет увеличить их количество до 10 тысяч. Для привлечения туристов в 2020 году в Славутиче даже заработал туристический информационный центр.

В 2021 году в Славутиче состоится четыре ключевых события, которые объединят креативный, интеллектуальный и творческий потенциал:

SESAM 2021 Poliklinika – фестиваль для архитекторов (август 2021 года).

OPEN FORMAT ART RESIDENCE – арт-резиденция семантического сюрреализма для художников в три этапа: 12-18 июля – «Трехмерное искусство в VR», 2-8 августа – проект «Фото-Графика», 6-12 сентября – «Медиа Арт».

«Золотая осень Славутича» – Международный молодежный фестиваль демократии, телевидения, прессы и творчества (24-27 сентября).

GOLDenFest – фестиваль для людей 50+ (16-18 октября).

Еще одно направление, на которое делает ставку Славутич – спортивный туризм. Дело в том, что в городе просто огромное количество спортивных и художественных секций и площадей для детского активного досуга. А потому здесь с радостью готовы принимать всевозможные соревнования и спортивные сборы.

***

Славутич – это уникальный город с историей, который действительно хочет развиваться. И он правда может удивить.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter