Алачати вне сезона: путешествие на излюбленный курорт турецких знаменитостей

С началом пандемии Турция стала основным туристическим направлением для украинцев. В страну поехали даже те, кто до этого ее избегал (а зря!). Причем оказалось, что отыскать для себя что-то интересное в Турции может любой, и это совершенно не обязательно должны были избитые курорты all inclusive. Так и мы решили исследовать совершенно непопулярную среди украинских туристов курортную деревушку Алачати на берегу Эгейского моря, от которой в восторге европейцы и турецкие знаменитости.

Довольно долго я весьма скептически относилась к турецкому отдыху. Однако после двух рабочих поездок в Турцию за время осенне-зимнего локдауна, мне внезапно там так понравилось, что захотелось съездить туда самостоятельно на несколько дней просто отдохнуть. Зная, что летом в разгар туристического сезона там будет очень жарко и людно, я решила пойти на опережение, отправившись в Турцию в конце апреля. Мне хотелось максимально избежать навязчивого сервиса, при этом не запираясь в забитых туристами из постсоветских стран отелях с безлимитным алкоголем. Хотелось просто гулять в красивом месте, чтобы рядом было море и интересные достопримечательности. И такое место внезапно нашлось.

Почему Алачати?

Изначально я решила пойти методом максимальной экономии – просто пробивала стоимость билетов на разные рейсы из Киева. Вскоре оказалось, что из морских направлений наиболее выгодными на конец апреля были цены по маршруту "Киев – Измир". Именно в этом городе мы и планировали провести длинный уик-энд. Однако, уже практически определившись с жильем, я обнаружила, что хоть город и расположен на берегу Эгейского моря, фактически там нет облагороженных пляжей для купания. Зато всемогущий Гугл упорно рекомендовал отправиться на полуостров Чешме, славящийся своими белоснежными песчаными пляжами. Ближайший облагороженный пляж на полуострове расположен в городе Урла в 35 километрах от Измира, но мы решили забраться чуточку вглубь полуострова. В итоге выбирать пришлось между Алачати (75 километров) и Чешме (85 километров). Я остановилось на первом варианте – просто потому, что он меньше.

Сама по себе небольшая деревушка Алачати с населением чуть меньше 10 тысяч человек – это сплошная достопримечательность. Еще сто лет назад, до печальных событий Резни в Смирне, здесь проживало преимущественно греческое население, и это хорошо прослеживается в местной архитектуре. Исторический центр города полностью состоит из одно-двухэтажных светлых домиков с яркими дверями, балкончиками и ставнями. Практически в каждом из них сейчас открыт бутик-отель, кафешка или магазинчик, а то и все сразу. Бродишь среди всей этой красоты по мощеным дорожкам, и глаз радуется.

Ах да, и еще котики, повсюду котики. В Турции эти пушистики вообще на особом счету, так что они без страха и совести возлегают на стульях кафешек, а владельцы заведений не то, что не прогоняют их, а даже подкармливают.

Нам повезло побывать в Алачати за пару недель до открытия туристического сезона, да еще и в период самого жесткого в Турции локдауна, когда местным жителям запрещалось путешествовать с целью туризма, а в выходные и вовсе действовал комендантский час. Потому мы смогли насладиться деревушкой по полной, будто она принадлежала только нам. Лишь изредка нам попадались англоязычные туристы.

В сезон же улицы Алачати буквально забиты отдыхающими. Причем если среди жителей постсоветского пространства это место еще не пользуется большой популярностью, то гости из Западной Европы приезжают сюда с удовольствием. Вероятно, потому и сервис здесь не столь назойливый, а в заведениях здесь скорее к вам обратятся на английском или немецком, а не на русском.

Еще одна категория отдыхающих в Алачати – турецкие знаменитости. Впрочем, они предпочитают жить не в историческом центре, а в элитной частной застройке поближе к морю.

Чем заняться в Алачати

Разумеется, самый очевидный ответ – гулять. Деревушка хоть и небольшая, но, чтобы всю ее обойти, виляя по хаотичным улочкам, вам точно не хватит одного дня.

Обязательно стоит дойти до ветряных мельниц Alaçatı Değirmenleri – это едва ли не главная местная достопримечательностей, откуда открываются весьма симпатичные пейзажи. Еще один стимул пойти сюда – именно на площади перед мельницами расположено большое количество сувенирных лавок, ресторанов и традиционного фастфуда, а также магазин с местными винами.

Ну и куда же без пляжей – в самой Алачати их несколько. Ближайший – Ilıca Plajı, или же пляж Ылыджа. Из центра города до него идти примерно 3,5 километра, и большая часть пути пройдет сначала через исторический центр, а потом через частную застройку. Здесь тоже можно подыскать себе жилье, например, виллу, если планируете жить ближе к морю большой компанией.

Это довольно широкий городской пляж с белоснежным песком и всей необходимой инфраструктурой. Правда, стоит учесть, что за пару недель до старта сезона почти ничего из всего этого нет, и, судя по всему, расчищать пляж, включая санузлы, начинают перед самым официальным открытием.

Еще одна популярная пляжная зона находится на противоположном берегу полуострова – в районе Port Alacati Marina. Это примерно 5 километров от центра города, хотя до приличного пляжа нужно будет добираться еще пару километров. Сразу скажем, что этот путь лучше преодолевать на автотранспорте – либо взять авто напрокат, либо такси, оно здесь довольно недорогое. В сезон, вполне возможно, сюда также ходит общественный транспорт, однако в локдаун и до старта туристического сезона ничего не было.

Если же идти пешком, то часть пути придется идти вдоль оживленной трассы за пределами населенного пункта. Однако за пару километров до порта вы все же выйдете к району с элитной застройкой, вдоль которого очень даже приятно прогуливаться.

Еще немного – и вам откроются потрясающие пейзажи порта с припаркованными яхтами. Богатая жизнь – она такая. В принципе, делать здесь долго нечего – достаточно посмотреть, сфотографироваться и пойти дальше.

Ну а через километр-другой начнутся пляжи. Первый из них – это AlacatiSurfParadiseClub при местной школе серфинга. Как никак, в наши дни Алачати известна в большей степени благодаря виндсерфингу. Гладкая вода, мелководье и ровный ветер делают это место привлекательным как для новичков, так и для профессионалов.

И именно здесь находятся четырех- и пятизвездочные курортные отели с пляжами, где отдыхающим доступны все благи цивилизации. Мы, например, добрели до пляжа Çark Plajı, где также весьма комфортно отдыхать. Правда, за две недели до старта сезона здесь работала только одна точка с фаст-фудом и напитками.

Поездка в Чешме из Алачати

Если вам не хочется весь отпуск сидеть в одном месте, можно отправиться в город Чешме примерно в 10 километрах от Алачати. Это также весьма популярное место отдыха. Только если Алачати – это больше о спокойном размеренном отдыхе, то Чешме – это о тусовках.

Мы добирались до Чешме "по-богатому" на такси, потому что возможности арендовать машину у нас не было, а пригородный общественный транспорт в Турции в период локдауна не ходил. Такая поездка в одну сторону обошлась нам примерно в 70 лир, то есть около 215 гривень. В принципе, не так уж и дорого по сравнению с Киевом.

Таксист любезно доставил нас до местного порта Camper & Nicholsons Çeşme Marina, вокруг которого расположено большое количество магазинов, кафешек и ночных клубов. Именно сюда стоит направляться, если намерены оттянуться по полной. Ну а в качестве бонуса получите потрясающий вид на яхты.

Буквально в пяти минутах ходьбы от порта расположена главная достопримечательность Чешме – Генуэзская крепость, возведенная в 14 веке. Несмотря на полное разрушение в 17 веке, через несколько десятков лет крепость полностью восстановили. В наши дни здесь расположен Археологический музей, а на площади внутри крепости периодически устраиваются различные шоу и ивенты.

Крепость стоит того, чтоб не только зайти внутрь, но и обойти ее с внешней стороны – с ее стен открываются красивые виды на порт.

От крепости можно прогуляться по променаду вдоль берега до пляжа Tekke Plaj – идти примерно 700 метров. Не скажу, что это лучший пляж в Чешме, но вокруг весьма красивая природа. По пути вам попадется большое количество заведений питания, в том числе подающих морепродукты.

Также за крепостью можно "нырнуть" вглубь исторического центра города. Если быть объективным, Алачати выглядит чуточку более ухоженным, я бы даже сказала "вылизанным", по сравнению в Чешме. Но и здесь весьма любопытно прогуляться, разглядывая все эти домики вдоль витиеватых улочек. Главное, не заблудиться.

Ах да, если блуждая по центру Чешме вы натолкнетесь на пекарню под вывеской Çarşı Fırın (упорно не могу найти ее на Гугл-картах), настоятельно рекомендую заглянуть сюда за сладеньким.

Что поесть в Алачати

Поскольку Алачати – это весьма популярная туристическая локация, здесь большое количество заведений питания на любой вкус – морепродукты, турецкая традиционная мясная, европейская, азиатская и веганская кухни, и еще сладости. В общем, чего душа пожелает. Правда есть нюанс – многие из них работают сезонно.

Вот и мы, оказавшись в Алачати в период самых жестких карантинных ограничений, столкнулись с проблемой невозможности поесть в заведении. И хорошо, что большинство местных отелей предлагают своим гостям завтрак.

Тем не менее, нам все же удалось ознакомиться с особенностью местной кухни. Делимся любимыми точками, которые спасли нас в эти нелегкие времена.

1. Kumrucu Hikmet. Это сеть регионального фастфуда с заведениями в Алачати, Чешме и Измире. Фирменным блюдом здесь считается Кумру Озан – горячий бутерброд, состоящий из обжаренной в масле турецкой колбасы или салями, растопленного плавленого сыра, сыра сая и свежих помидор, упакованных между очень плотным хлебом на закваске. Есть несколько вариаций этого блюда, даже без мяса. Это сугубо местное блюдо, которое даже в других регионах Турции найти проблематично. Очень вкусно и отлично утоляет голод, если хотите по-быстрому перекусить. Стоит один такой бутерброд порядка 20 турецких лир (примерно 60 гривень).

2. Çeşnili Döner Çeşme. Это еще одна фастфудная локация в Алачати, только сюда стоит идти за денером (мясо на вертеле как на шаурму). Здесь также весьма демократичные цены (до 30 турецких лир) и неплохой ассортимент.

3. Kebapta Ramazan Usta. В это заведение, где в первую очередь подают кебабы (мясные колбаски из фарша, которые готовятся на огне на шампуре), можно смело идти, если хотите плотно покушать не за все деньги мира. Также можно взять еду навынос. Цены – в пределах 40-50 турецких лир.

4. Imren. Это небольшая сеть кондитерских в Алачати и Чешме, где подают невероятно вкусные десерты, в том числе мусы, характерные для местной кухни. Здесь же можно купить турецкий кофе и джемы.

5. KurabiyeKahve. В это небольшое кафе стоит обязательно зайти, если вы ни в какую не хотите пить традиционный турецкий кофе, а желаете более привычный латте или капучино. Здесь же можно купить традиционные местные печеньки.

6. Gemici Winery. Это место, куда в Алачати стоит идти локальным вином. Оно действительно очень вкусное, вопреки расхожему мнению, что турецкий алкоголь так себе. Здесь же можно купить джемы и сувениры.

Где остановиться в Алачати

Исторический центр Алачати полностью усыпан небольшими бутик-отелями на пару этажей. Некоторые из них чем-то похожи на наши карпатские усадьбы – часть дома хозяева сдают гостям, а во второй части живут сами. Вполне годных предложений более, чем достаточно, а цены на них стартуют с 800 гривень за двухместный номер. Единственный момент, что большая часть из таких отелей работает только в сезон.

При этом цены на апартаменты или виллы поближе к пляжу стартуют от 2,5 тысяч гривень за ночь за номер на двоих.

Курортных отелей в Алачати не так много, и цены в них довольно высокие. Так что если настроены именно на такой отдых, лучше искать варианты ближе к Чешме – там цены стартуют от 2 тысяч гривень в сутки за двухместный номер.

Как добраться до Алачати

Проще всего добираться до Алачати через Измир. Бюджетно туда можно долететь прямыми рейсами турецкого лоукостера Pegasus Airlines – самые дешевые билеты по данному направлению на ближайший месяц сейчас стоят по 59 долларов в один конец. Рейсы выполняются ежедневно по крайней мере до 28 октября. Остальные авиакомпании летают по этому направлению с пересадками и значительно дороже.

Прямо от аэропорта Измира отправляются автобусы-шатлы до Чешме с остановками в Урле и Алачати. Время в пути займет примерно 75 минут до Алачати и 100 минут до Чешме, а стоимость проезда составит 43 турецких лиры (около 130 гривень). Билеты нельзя купить заранее онлайн, они продаются непосредственно у водителя.

Ходят такие шатлы 9 раз в день с понедельника по четверг и 11 раз в день с пятницы по воскресенье. Первый отправляется из аэропорта в 3:20, а последний в 20:20. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Также есть несколько нюансов по поводу того, где ловить автобус. Перевозки осуществляет компания Havaş, и именно ее остановку нужно искать, повернув налево на выходе из аэропорта. При этом стоит учесть, что у измирского аэропорта несколько ярусов, и вам придется спуститься ниже. Честно говоря, остановку найти не так уж просто, потому лучше спросите, куда идти, у кого-то из сотрудников аэропорта или у водителей других автобусов. Если же никак не успеваете, можно перехватить автобус на остановке общественного транспорта, направляющегося в Измир. Она находится на верхнем ярусе, нужно лишь повернуть направо на выходе из международного терминала аэропорта.

В Алачати автобус останавливается на станции Alaçatı Bus Terminal, и ее также нужно поискать, хотя по факту она находится совсем недалеко от центра. Наш вам совет – если намерены ехать этим же шатлом до аэропорта Измира, лучше еще по прибытию в Алачати уточните у водителя, высадил ли он вас там, где положено садиться на автобус, или просто на остановке городского транспорта, не заезжая на автовокзал. Если нет – то лучше заранее исследуйте дорогу от отеля до остановки. Потому что с нами именно так и произошло. В итоге на обратном пути мы чуть не пропустили шатл, потому что ждали его не в том месте. Наше счастье, что турецкие водители оказались добрыми и подобрали нас посреди дороги.

Плюсы и минусы отдыха в Алачати вне сезона

Основной туристический сезон в Алачати выпадает на май-сентябрь, однако по факту здесь весьма комфортно отдыхать на море со второй половины апреля и до ноября. Но есть нюансы.

1. В апреле, октябре и ноябре в Алачати уже более переменчивая погода, потому ваш пляжный отдых могут омрачить дожди и ветра. Мы отдыхали здесь в двадцатых числах апреля и нам в целом повезло с погодой – первые пару дней температура держалась на уровне +24 и было солнечно, потому мы даже умудрились обгореть в 5 часов вечера на пляже. Лишь в последний день шел дождь. Температура воды тогда уже держалась на уровне +20 градусов, и, в принципе, купаться в дневное время было очень даже комфортно. Хотя это все весьма индивидуально – если вы теплолюбивы, может быть прохладно. Осенью будет чуть комфортнее – море еще будет прогрето после жаркого лета. С другой стороны, именно в эти месяцы здесь наиболее благоприятные условия для виндсерфинга.

2. В этот период в Алачати не так много туристов, так что если вы за более спокойный отдых – вам точно понравится. Если же вы хотите "больше движа", тогда все же лучше ехать в разгар сезона. Именно тогда улицы кишат туристами, а рестораны и ночные клубы работают допоздна.

3. К недостаткам отдыха в Алачати вне туристического сезона относится сезонный характер работы некоторых местных отелей и ресторанов, ведь далеко не все из них открыты в это время. Мы, например, так и не попробовали знаменитые местные морепродукты, потому что все рыбные рестораны в период нашего визита были закрыты. Но, с другой стороны, в таком случае у вас будет возможность лучше ознакомиться с тем, что едят местные, а не только с ориентированными на туристов заведениями.

Марина Григоренко

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