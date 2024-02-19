До презентации Xiaomi 14 Ultra остается считанные дни.

В этот четверг, 22 февраля, состоится презентация камерофона Xiaomi 14 Ultra, который станет самым мощным и дорогим смартфоном китайской корпорации. За три дня до официальной премьеры компания дала возможность оценить качество фото нового флагмана.

Уже подтверждено, что в основной камере Xiaomi 14 Ultra будет использоваться 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 на 50 Мп и переменной диафрагмой до f/1,63. Также смартфон получит два телеобъектива: с 3,2-кратным зумом и перископ с 5-кратным увеличением.

Ниже можно посмотреть примеры фото, снятые на камеры Xiaomi 14 Ultra (изображения демонстрируют разные условия съемки, в том числе и ночью). К слову, предшественник 13 Ultra занимает 23-е место в рейтинге камерофонов DxOMark.

Видео дня

Характеристики Xiaomi 14 Ultra уже тоже известны. Устройство получит самые передовые решения в индустрии не только по части камер, но и по части остальной начинки. Например, за производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3, а яркость экрана составит 3000 нит. Еще из интересного: фотооборудование позволит смартфону писать видео в 8K@24fps и даже 1080p@1920 кадров в секунду.

Ориентировочная цена Xiaomi 14 Ultra в Европе составит 1499 евро за версию 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Европе стоит столько же, но поставляется с 12 ГБ оперативки.

Известно, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 14. Однако Pro-версия прошлогоднего флагмана останется китайским эксклюзивом и в Европе не выйдет.

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