В этот четверг, 22 февраля, состоится презентация камерофона Xiaomi 14 Ultra, который станет самым мощным и дорогим смартфоном китайской корпорации. За три дня до официальной премьеры компания дала возможность оценить качество фото нового флагмана.

Уже подтверждено, что в основной камере Xiaomi 14 Ultra будет использоваться 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 на 50 Мп и переменной диафрагмой до f/1,63. Также смартфон получит два телеобъектива: с 3,2-кратным зумом и перископ с 5-кратным увеличением.

Ниже можно посмотреть примеры фото, снятые на камеры Xiaomi 14 Ultra (изображения демонстрируют разные условия съемки, в том числе и ночью). К слову, предшественник 13 Ultra занимает 23-е место в рейтинге камерофонов DxOMark.

Видео дня

Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 февраля 2024

Характеристики Xiaomi 14 Ultra уже тоже известны. Устройство получит самые передовые решения в индустрии не только по части камер, но и по части остальной начинки. Например, за производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3, а яркость экрана составит 3000 нит. Еще из интересного: фотооборудование позволит смартфону писать видео в 8K@24fps и даже 1080p@1920 кадров в секунду.

Ориентировочная цена Xiaomi 14 Ultra в Европе составит 1499 евро за версию 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Европе стоит столько же, но поставляется с 12 ГБ оперативки.

Известно, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 14. Однако Pro-версия прошлогоднего флагмана останется китайским эксклюзивом и в Европе не выйдет.

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