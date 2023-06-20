Мессенджер научился заглушать звонки с неизвестных номеров. Заодно добавили более прозрачные настройки конфиденциальности.

В мошеннических колл-центрах началась паника – в WhatsApp представили функцию для отключения звука входящих звонков от неизвестных контактов.

Как сообщили разработчики в официальном блоге мессенджера, если включить эту опцию, звонок с неизвестного номера пройдет, но пользователь этого не услышит. При этом история вызовов сохраняется в обычном формате, чтобы можно было перезвонить при желании.

Также в мессенджере появилась функция "Проверка конфиденциальности". Она позволяет узнать о всех функциях безопасности WhatsApp и проверить собственные настройки. Отсюда же пользователь может выбрать необходимый уровень приватности для своих чатов, звонков и личной информации.

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Находится новый раздел в меню настроек "Конфиденциальность".

Обе эти функции уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

Что еще нового в WhatsApp

В начале июня WhatsApp представил каналы по аналогии с Telegram. Также в мессенджере наконец появилась редактирование отправленных сообщений и возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что с ближайшим апдейтом в WhatsApp разрешат привязать несколько учетных записей на одном смартфоне, а дизайн мобильного клиента впервые за несколько лет WhatsApp получит новый дизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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