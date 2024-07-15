В числе первых One UI 6.1.1 должно получить новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Следующее крупное обновление Samsung One UI версии 6.1.1 принесет целый ряд новых функций и улучшений с использованием технологий ИИ. Релиз прошивки ожидается до конца месяца, но вот получат ее неожиданно мало устройств Galaxy.

Обновление One UI 6.1.1 будет доступно для этих устройств Samsung:

Линейка Galaxy S22;

Линейка Galaxy S23;

Линейка Galaxy S24;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S9.

Как видно, в списке совсем нет смартфонов серии A и М, как и флагманов прошлых лет вроде Galaxy S21 или S20. Отмечается, что One UI версии 6.1 привнесет не только новые функции ИИ, но и заметные улучшения камеры.

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Напомним, Samsung представила One UI 6.1 с функциями Galaxy AI еще в январе. Позже ее начали получать более старые девайсы компании, включая флагманы 2021 годов. Сегодня таких набралось уже более 20. Смартфон, используя ИИ, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.

В Samsung ранее подтвердили, что ИИ-функции в их девайсах станут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая вскоре собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

На прошлой неделе Samsung провела большую презентацию, на которой представила свои новые складные смартфоны, часы, наушники, а также раскрыла подробные характеристики и стоимость своего первого умного кольца. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым смарт-часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

Следующая крупная презентация пройдет у Xiaomi. В ассортименте компании появится смартфон в форм-факторе "раскладушки" и самый мощный Android-телефон на рынке.

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