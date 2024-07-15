Следующее крупное обновление Samsung One UI версии 6.1.1 принесет целый ряд новых функций и улучшений с использованием технологий ИИ. Релиз прошивки ожидается до конца месяца, но вот получат ее неожиданно мало устройств Galaxy.
Обновление One UI 6.1.1 будет доступно для этих устройств Samsung:
- Линейка Galaxy S22;
- Линейка Galaxy S23;
- Линейка Galaxy S24;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S9.
Как видно, в списке совсем нет смартфонов серии A и М, как и флагманов прошлых лет вроде Galaxy S21 или S20. Отмечается, что One UI версии 6.1 привнесет не только новые функции ИИ, но и заметные улучшения камеры.
Напомним, Samsung представила One UI 6.1 с функциями Galaxy AI еще в январе. Позже ее начали получать более старые девайсы компании, включая флагманы 2021 годов. Сегодня таких набралось уже более 20. Смартфон, используя ИИ, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.
В Samsung ранее подтвердили, что ИИ-функции в их девайсах станут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая вскоре собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.
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Следующая крупная презентация пройдет у Xiaomi. В ассортименте компании появится смартфон в форм-факторе "раскладушки" и самый мощный Android-телефон на рынке.