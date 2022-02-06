Теперь бесплатно можно получить только месяц вместо трех.

С первого же дня своего запуска Apple предоставляла новым подписчикам музыкального стримингового сервиса Apple Music бесплатную трехмесячную пробную версию.

Теперь же журналисты TechRadar заметили, что компания внесла изменения в условия подписки и сократила бесплатный пробный период до одного месяца.

Изменения вступили в силу во всех странах, где официально доступен сервис. Это, хоть и косвенно, касается и Украины. По истечении бесплатной пробной версии индивидуальная подписка в украинском iTunes Store будет стоить $4.99, что на сегодняшний день составляет около 140 грн.

При этом, покупатели AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, некоторых устройств Beats и колонки HomePod mini, как и ранее, получают шесть месяцев подписки в подарок.

Цена подписки не изменилась – Apple Music в Украине по-прежнему стоит в два раза дешевле, чем в США, где индивидуальная подписка обойдется в $9.99, а "семейная" в $14.99. Но выше, чем в России. Там ежемесячная плата составляет 169 рублей в месяц (около 62 грн).

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Ожидается, что Apple проведет свою первую презентацию новых продуктов в 2022 году в марте или апреле. Помимо iPhone SE третьего поколения, на весеннем мероприятии будет представлен новый iMac с 27-дюймовым дисплеем, Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max, а также новые планшеты.

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