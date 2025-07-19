Большинство пользователей не задумываются о всех нюансах зарядки, из-за чего значительно укорачивают "жизнь" не только батареи, но и смартфона.

Если попросить пользователей назвать их наименее любимый компонент в их смартфоне, большинство наверняка назовут аккумулятор. Независимо от того, бюджетная это модель или дорогущий флагман, нередко заряда едва хватает до конца дня.

В то же время эти же сами пользователи редко обращают внимание на то, как именно они заряжают свои смартфоны – а ведь неправильные привычки могут значительно сократить срок "жизни" батареи. Поэтому важно придерживаться правилу, что заряжать смартфон нужно при определенном проценте.

Когда нужно ставить телефон на зарядку

Среди специалистов нет единого мнения, но наиболее проверенной считается тактика "20–80". Это означает, что разряжать смартфон следует не ниже 20%, а снимать с зарядки по достижению 80%. Такой подход помогает снизить износ аккумулятора и продлить его срок службы.

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Сегодняшние литий-ионные аккумуляторы рассчитаны примерно на 1000 полноценных циклов зарядки-разрядки. После этого их емкость начинает существенно снижаться, и, возможно, в скором времени потребует замены АКБ.

Поэтому, ждать, пока аккумулятор полностью разрядится – нельзя ни в коем случае. Каждый раз, когда вы разряжаете батарею до 0% – это считается за один цикл. Но если вы зарядили смартфон до 80%, разрядили до 20%, а на следующий день повторили то же самое – это в сумме все равно считается одним полным циклом.

И тут сразу же возникает два момента: во-первых, 60% заряда может быть недостаточно для целого дня пользования. Во-вторых, нужно постоянно мониторить уровень заряда батареи, чтобы не пропустить момент начала или завершения зарядки. Для решения второй проблемы могут помочь специальные приложения, которые уведомляют о достижении АКБ определенного процента заряда.

Существует альтернативная тактика "50-70", которая предполагает, что заряд не должен опускаться ниже 50%, а заряжать устройство следует максимум до 70%. Считается, что такой режим может увеличить срок службы аккумулятора чуть ли не вдвое.

Впрочем, следование такому режиму зарядки требует нескольких подзарядок в течение дня, поэтому он больше подходит для тех, кто имеет доступ к розетке или зарядному устройству в любое время. В целом, обе тактики имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит от индивидуальных потребностей и стиля использования телефона.

В любом случае не рекомендуется заряжать смартфон до 100% и допускать его разряд до 0%. Оба эти сценария негативно отражаются на аккумуляторе: со временем снижается его емкость, ухудшается производительность, а срок службы заметно сокращается.

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