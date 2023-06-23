Несмотря на внушительные размеры, им можно пользоваться как обычным смартфоном.

Популярный YouTube-блогер Мэттью Бим представил на своем канале самый большой iPhone в мире. Вес этого устройства составляет внушительные 226 кг, высота достигает больше двух метров, а размер дисплея целых 84 дюйма.

Устроен гигантский айфон довольно сложно. По сути, это телевизор, к которому подключен Mac mini, на котором запущен эмулятор Android, на котором запущен лаунчер в стиле iOS.

Главной целью автора видео было создание макета iPhone 14 Pro, который бы максимально точно воспроизводил расположение всех элементов оригинального устройства, причем каждая кнопка и переключатель должны быть рабочими. То есть это не просто макет, а полноценный функционирующий девайс, способный делать снимки, пользоваться Safari и звонить по FaceTime.

Как можно догадаться, пользоваться таким iPhone проблематично. Чтобы носить его с собой, потребуются усилия нескольких человек, а из-за высоты больше двух метров для селфи придется вставать на стремянку.

На видео показано, как ютубер два дня возил гигантский айфон по Нью-Йорку, выполняя список заданий. Он носил его с собой в метро, посещал магазины и даже зашел в гости к популярному техноблогеру MKBHD, который оценил творение на 8/10.

Ранее УНИАН рассказывал о других энтузиастах, которые создали первый в мире складной iPhone. В то же время сама Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем не раньше 2025 года.

А меж тем до дебюта линейки iPhone 15 остается меньше трех месяцев. Если верить источникам, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: