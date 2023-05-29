Журналист говорит, что Apple планирует увеличение на "пару десятых дюйма по диагонали".

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о флагманских моделях iPhone 16, запланированных на следующий год. По его данным, Apple планирует увеличение на "пару десятых дюйма по диагонали".

Предполагается, что iPhone 16‌ Pro Max (Ultra) будет иметь дисплей размером 6,9 дюйма – это будет самый большой флагман Apple в истории. Базовые версии останутся прежними.

Больший размер телефонов может означать и другие улучшения, например, по части камер или батареи. По словам источника, основной датчик в Айфонах 2024 года увеличится до размера 1/1,14 дюйма – против 1/1,28 дюйма у актуальных iPhone 14 Pro и 14 Pro‌ Max. Вместе с тем Pro-версии "16" получат перископный модуль для более качественного оптического зума без потерь.

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Также недавно в Сети появились сведения о том, что iPhone 16‌ Pro Max, будучи самым большим смартфоном в истории Apple, сменит название на iPhone 16‌ Ultra. Приставкой "ультра" Apple хочет еще больше подчеркнуть премиальность самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

До релиза iPhone 16‌ Pro и iPhone 16‌ Pro Max остается еще много времени – Apple в любой момент может изменить свои планы.

А меж тем до дебюта серии iPhone 15 остается около четырех месяцев. Если верить утечкам, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro и Pro Max могут подорожать минимум на 100 долларов.

Также была информация, что выход iPhone 15 и iPhone 15 Plus в этом году может задержаться. Все из-за перехода дешевых моделей на 48-Мп камеру, поэтому есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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