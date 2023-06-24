Смартфон получит передовой процессор Snapdragon 8 Gen 2 и сохранит знакомый дизайн. Презентация состоится уже 29 июня.

Компания Asus выпустит продолжение популярного компактного мини-флагмана Zenfone 29 июня. Мы уже знаем его основные характеристики и то, как он будет выглядеть.

Уже известно, что Zenfone 10 будет похож на своего предшественника и сохранит прежние характеристики экрана: 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Конечно, это не 5,4-дюймовый iPhone mini, но 5,9 дюймов для Android-смартфона в 2023 году – большая редкость.

Эта модель станет самой компактной на базе передового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, но у нее будут и другие важные особенности. Например, наряду с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 в Zenfone 10 будет стандартный разъем для наушников – тот самый, от которого почти все флагманы избавились несколько лет назад.

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Также инсайдеры узнали, что основная камера Zenfone 10 получит 200-мегапиксельный сенсор от Samsung и сверхширокоугольный на 8 Мп. Фронталка будет расположена в отверстии в экране, а ее разрешение составит 32 Мп.

Из других особенностей Zenfone 10 упоминается батарейка на 5 000 мАч, 8/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ внутреннего накопителя. порт USB-C и сканер отпечатка пальца на экране. Телефон обрамлен в металлический каркас, но задняя панель сделана из пластика.

Как видно на рендерах, гаджет получит пять вариантов расцветок: черный, серый, зеленый, красный и бело-серебристый. Стоимость Asus Zenfone 10 ожидается на уровне 749 долларов (~27 000 грн).

Несколькими месяцами ранее ASUS представила геймерские ROG Phone 7 – самые навороченные смартфоны на сегодня. Обозреватель говорят, что это один из лучших автономных смартфонов, который доступен на рынке.

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