Владелец Шахтера Ахметов хотел купить легенду Динамо Шовковского

Об этом рассказал сам бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины.

Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов хотел в свое время купить легендарного вратаря "Динамо" Александра Шовковского.

Об этом заявил сам бывший голкипер киевлян в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Переезд Ракицкого в Россию? Каждый сам выбирает свою жизнь, и каждому жить с этим выбором. Ничего не буду говорить о его выборе. Это его жизнь. Говорю так, ведь я всю свою жизнь играл в одном клубе.

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Однажды, в 2008 году, у меня состоялась встреча с Ринатом Ахметовым. Я его поздравил с победой в чемпионате и сказал, что ему будет сложно. Он ответил: "Да. Когда у команды-оппонента есть такие игроки, как ты, нам всегда сложно". И потом он сделал такую ремарку: "В свое время я хотел купить трех игроков "Динамо" в "Шахтер", один из которых - ты". На что я ему ответил: "Как вы можете себе это представить, чтобы я с "Динамо" перешел в "Шахтер"? Это невозможно!" Я бы не говорил, что это предательство. Но, знаете, маму не выбирают. Как и страну!", - отметил Шовковский.

Как сообщал УНИАН, тренеры и игроки национальной сборной Украины по футболу посетили харьковский военный госпиталь.