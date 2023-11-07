Речь идет об эвакуации 101 человека из 367.

Посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан из Сектора Газа, первая группа должна уехать сегодня.

Как сообщил в комментарии журналистам посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, речь идет о 101 гражданине Украины.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек из 367, которые мы запросили, это те, которые согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", - сказал посол.

Видео дня

Корнийчук сказал, что операция по эвакуации должна начаться уже сегодня. По его словам, сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", - отметил дипломат.

Ситуация в Газе - последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября боевики ХАМАС зашли на территорию Израиля, многие были убиты и ранены.

Израиль в ответ начал операцию по уничтожению ХАМАС и начал вторжение в Сектор Газа.

Украина, как и другие государства, пыталась эвакуировать своих граждан из Сектора Газа. Во время первой эвакуации 1 ноября украинцев не было. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что там живая очередь из множества желающих, их несколько сотен.

Террористическая группировка ХАМАС приостановило эвакуацию иностранцев из сектора Газа в Египет.

Вчера CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ХАМАС будет блокировать выезд иностранных граждан из сектора Газа до тех пор, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет.

Вас также могут заинтересовать новости: