Анатолий Волошин попал в плен вместе с другими защитниками Украины.

Пастор из Мариуполя Анатолий Волошин около 300 дней провел в российском плену. Он попал в руки российских оккупантов вместе с другими защитниками Мариуполя.

Отмечается, что 64-летний пастор в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину записался в ряды теробороны. В боях с россиянами получил ранение и жил в бункерах завода "Азовсталь" с другими защитниками.

В мае 2022 года Волошин попал и провел в российских колониях около 300 дней. За это время он был в колонии в Еленовке Донецкой области, где россияне устроил теракт, и в Довжанске Луганской области. По словам пастора, перед обменом его несколько раз спрашивали, не хочет ли он остаться.

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"Я говорил: "Нет, у меня сыновья, я уезжаю в Украину". А они исправляли: "На Украину", – вспоминает мужчина.

В рамках подготовки к обмену всем связали руки, на глаза натянуть шапки и замотали скотчем. Всю дорогу пленники ехали, наклонив головы. Им даже запретили говорить.

"Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и теплые костюмы. Прежде хотел узнать, что в Украине происходит", – рассказал пастор.

Обмен пленными - последние новости

С 24 февраля 2022 года и до конца марта домой вернулись 1993 украинца из российского плена. При этом РФ усложняет процесс обмена и не соглашается на обмен по принципу "всех на всех", а также часто срывает договоренности. Так, за год россияне уже трижды срывали возвращение домой журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка. Он до сих пор находится в плену.

16 апреля глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что из российского плена вернули еще 130 военных в рамкахпасхального обмена. Один из вернувшихся бойцов сразу же позвонил возлюбленной, чем растрогал украинцев.

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