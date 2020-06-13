Родственники убитой год назад 11-летней Даши Лукьяненко: "Хотим одного – справедливости"

Судьба 11-летней школьницы из райцентра Ивановка в Одесской области потрясла всю страну. Как писал УНИАН, днем 13 июня 2019 года Даша Лукьяненко вышла с территории местного рынка, где работают ее родители, и отправилась в школу - на репетицию танцевального номера. По дороге пропала. Исчезла. Ни следа, ни клочка одежды… Ребенка искали почти неделю - полиция, Нацгвардия, местные жители, волонтеры. Округу прочесывали кинологи с собаками, прибывшие из четырех регионов Украины. Водолазы «прощупали» каждый сантиметр 10-километрового дна Хаджибейского лимана, в воздух поднялись самолеты аэроклуба...

Полиция «отработала» десятки наркозависимых и психически больных. Были осмотрены почти восемьсот домовладений, десятки автомобилей, опрошены тысячи людей, но никто ничего не видел. Только пятеро сказали, дескать, слышали какой-то крик.

В ходе оперативных мероприятий, включавших следственный эксперимент с участием детей, удалось установить, что девочка исчезла возле дома семьи Тарасовых. Два обыска были безрезультатны, но третий предположение подтвердил - Дарью обнаружили в этом дворе, в трехметровой выгребной яме, бетонную чашу которой разбили сотрудники ГСЧС. Обнаженное тело не всплывало из-за оказавшихся сверху тяжелых камней, а собаки не могли его унюхать из-за едкого запаха нечистот. Ноги девочки были скручены скотчем.

Подозрение сразу пало на 22-летнего Николая Тарасова, проживавшего с родителями и старшим братом. По данным следствия, задумав изнасиловать Дарью, он заманил ее во двор. Но планы осуществить не удалось, и злоумышленник ее убил. Труп бросил в отверстие дворового туалета, одежду сжег…

В полиции сообщили, что в содеянном парень сознался. Его поместили в СИЗО без права на залог, и в конце ноября прошлого года обвинительный акт был направлен в Раздельнянский районный суд Одесской области. Казалось, история вот-вот завершится, но…

Первое подготовительное заседание было еще в декабре и тогда случилось неожиданное - Тарасов сказал, что никого не убивал, а признательные показания якобы дал под давлением правоохранителей. Его заявление вызвало ажиотаж, поползли слухи, что дело нарочито затягивают, а фигуранта могут освободить. Тем более, что Раздельнянский райсуд решил рассматривать дело в закрытом режиме, и о происходящем на заседаниях почти ничего неизвестно.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, эти слухи безосновательны. Тарасу, как и прежде, вменяют ряд статей УК Украины - попытку изнасилования несовершеннолетней, похищение, умышленное убийство и надругательство над телом.

«Некоторая непродуктивность заседаний вызвана тем, что адвокат фигуранта проживает в другом районе региона. Из-за карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, у него не было возможности участвовать в нескольких заседаниях. Поэтому, по решению суда, на слушаниях, для проведения отдельных процессуальных действий, были задействованы другие защитники», - рассказали в прокуратуре.

Представитель надзорного ведомства пояснил, что любая ошибка в процессе может в будущем привести к негативным последствиям, в частности, если будет обжалован приговор.

«Ведь ему по решению суда может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное заключение. При этом, утверждаем, что нет никаких оснований для изменения меры пресечения обвиняемому», - подчеркнули в прокуратуре.

Интересы Тарасова в суде представляют исключительно государственные адвокаты - от этих бесплатных для себя услуг он пока не отказался, и заменить юристов не просил.

В то же время, на последнее заседание, 26 мая, уже прибыл основной адвокат и процесс вступил в активную фазу - сторона обвинения перешла к оглашению материалов уголовного производства и приступила к опросу родственников погибшей девочки. Однако из-за перебоев с электричеством слушание пришлось прервать, а следующее заседание запланировано на 17 июня.

«В тихом омуте черти водятся»

Для родственников убитой девочки каждая поездка в суд - как удар ножом по свежей ране.

«Даша была очень хорошим ребенком. Прекрасно училась, даже успевала «подтягивать» двоюродного брата, с которым училась в одном классе - опекала его, уроки вместе делали. Как-то даже заступилась за него в школе - его побили, а она сдачи дала… Старостой была, танцами увлекалась…», - вспоминает отец Дарьи Сергей Лукьяненко.

Девочку все характеризуют исключительно с положительной стороны. Яркая и красивая, она всюду лидировала - в школе, в кругу друзей. Была солисткой в ансамбле «Ассорти» - исполняла танец «Лебедя», на репетицию которого так спешила в тот злополучный день...

Отец и мать даже представить не могли, кто стоит за исчезновением дочери. Ведь с семьей злоумышленника они хорошо знакомы - на рынке торговали по соседству, даже помогали друг другу с недостающим товаром.

«Нельзя сказать, что мы дружили - Тарасовы всегда вели относительно замкнутый образ жизни и многие их недолюбливали. Но у нас отношения были нормальные, хоть и общались не много. Однажды нас даже позвали в гости – на поминки, когда у Гены (отца обвиняемого, - УНИАН) умерла мать…», - рассказал Сергей Николаевич.

Он с ужасом вспоминает, как Тарасовы принимали участие в поисках Даши. Рано утром приходили в их дом… По существу, были в числе тех, кто координировал направления волонтеров и местных жителей. Другими словами, знали детали поисковой операции и до сих пор непонятно: пребывали супруги в неведении или знали о «подвиге» сына, который тоже активничал в поисках школьницы.

Сергей считает, что перемены в поведении Николая должны были бы насторожить его родителей. Ведь до исчезновения Дарьи парень вел очень замкнутый образ жизни - почти ни с кем не общался и полностью отдалился от своей семьи. Говорят, полтора года он пробыл в своей комнате, откуда не выходил даже поесть - еду ему приносила мать.

В то же время, как утверждают местные жители, определенные «вылазки» парень все-таки делал. Говорят, месяца за два до трагедии, под каким-то предлогом приглашал в дом и другую девочку. Правда, школьница очень быстро покинула двор, увидев сторожевую собаку. Этот случай был бы забыт, если бы не Дашина гибель.

«Подумать не могли, что это может быть он... Даже, когда в доме шел обыск, считал его неоправданным. Думал, зачем - они же нормальные люди… Но, не зря говорят: в тихом омуте черти водятся...», - констатирует Сергей.

Он отмечает, что после трагедии супруги-Тарасовы не извинялись и заговорить не пытались, хотя семьи несколько раз сталкивались на улице.

Тарасовы остались в Ивановке. На их доме установлены видеокамеры, какое-то время возле него дежурил автомобиль с полицейскими - чтобы избежать нападения граждан, желающих мести. И хотя страсти в поселке улеглись, торговую «точку» Тарасовым пришлось продать - с рынка их попросту выжили…

Как стало известно УНИАН, в суде они не бывают. В прокуратуре пояснили, что в ходе досудебного расследования причастность родителей к совершению преступления не установлена, в связи с чем подозрение было предъявлено только Тарасову-младшему.

Отца и мать следователи допрашивали в качестве свидетелей, а в суде их допрос планируется на соответствующем этапе слушаний.

Тарасов не так прост, как хочет казаться

О нелюдимом Николае в Ивановке ходят разные слухи: одни говорят, мол, парень кого-то сильно избил (изнасиловал) и поэтому прятался, другие считают - он сам стал жертвой насилия и (или) неудачной любви, третьи - что он уклонялся от службы в армии.

Судебному разбирательству предшествовали десятки различных экспертиз, включая судебно-психиатрическую, которая установила полную вменяемость фигуранта. По мнению видавших виды правоохранителей и соответствующих экспертов, Тарасов не так прост, как хочет казаться.

Как отмечалось выше, в ходе судебного рассмотрения дела он заявил, что вину в совершении преступления не признает.

«При этом от дачи показаний не отказался, а воспользовался правом давать показания после исследования доказательств стороны обвинения», - рассказали в прокуратуре.

Материалы дела составляют более 20 томов, каждый - по 250-300 страниц. Во время заседаний Николай затребовал копии этих материалов, на что, собственно, имеет полное право...

В суд, в райцентр Раздельная, его доставляет спецтранспорт из Одесского СИЗО, где он содержится в общей камере. От «одиночки» фигурант отказался по собственной инициативе, и на сокамерников не жалуется – мол, какому-либо насилию с их стороны не подвергается.

В прокуратуре надеются, что сейчас, после послабления карантина, процесс пойдет быстрее. На данный момент планируется изучение доказательств, собранных за время досудебного расследования. В то же время, опыт обвинителей подсказывает, что, как правило, изучить более двух томов за одно заседание проблематично. Даже в силу сложности объективного восприятия такого количества информации.

В общем, слушания могут продлиться год, и, по мнению представителей надзорного ведомства, процесс идет нормально.

«Мы не гонимся за скоростью, чтобы не нарушить качество», - поясняют в прокуратуре.

Стоит отметить, что до перевода заседаний в закрытый режим, суд посещало много людей, в том числе общественники, жители райцентра, даже представители местных властей. В их числе – председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач, оказавший всяческую поддержку потерпевшей стороне.

По его словам, Тарасов держится с завидным самообладанием – беспристрастно, даже уверенно. «Он ведет себя так, словно прошел спецподготовку на курсах «Моссада» или ЦРУ… Такая психика устойчивая. Я, например, не смог бы держаться спокойно, зная, что мне грозит пожизненное…», - говорит Лобач.

Год назад, будучи в то время главой Ивановской РГА, он принял активное участие в поисках Даши. В его присутствии израненное тело извлекли из выгребной ямы.

«Как сейчас все помню - тельце положили на землю и прикрыли, ручка виднелась… я стоял буквально в полуметре», - говорит председатель поссовета.

Посещая кладбище, что бывает довольно часто, Виктор Лобач обязательно подходит к Дашиной могиле. Здесь по-прежнему мягкие игрушки, которые дети принесли в день похорон.

В память о погибшей школьнице в центре Ивановки дети посадили елочку. Рядом установлена гранитная плита, на которой соответствующая надпись о том, что хвойное дерево - от одноклассников и друзей. К мемориальному знаку местные жители часто приносят живые цветы. Придут и 13 июня – в годовщину страшных событий.

«Хочу одного - справедливости», - говорит Сергей Лукьяненко. С ним солидарны миллионы украинцев, которых потрясла смерть школьницы из райцентра Ивановка.

Лариса Козовая