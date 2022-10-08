На юге ВСУ сбили три дроны-камикадзе, которыми враг атаковал Одесщину и Николаевщину.
Об этом сообщили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг".
"Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. Так, 7 октября, с 20:00 до 21:30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесскую и Николаевскую. Все три крылатые камикадзе были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.
Иранские беспилотники в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.
23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.
В последнее время российские военные ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.
Начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заверила, что подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.