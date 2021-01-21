В Украине тем временем действуют усиленные карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на более 5 тысяч. Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 5583 новых больных COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразился 1177621 украинец, 914730 - выздоровели, 21499 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, один украинский боец был ранен.

Главные новости Украины: что важно знать 21 января 2021

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Автор: Алина Вишневская