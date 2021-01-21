Главные новости Украины 21 января 2021 / фото УНИАН
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на более 5 тысяч. Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки обнаружили 5583 новых больных COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом заразился 1177621 украинец, 914730 - выздоровели, 21499 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, один украинский боец был ранен.
Новости Украины 21 января 2021 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 21 января 2021
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