Календарь событий: убийство Леннона, истории «Ковент-Гарден», роликов, пинг-понга и компьютерной мыши, первая Нобелевская премия, последний след людей на Луне, казнь Хусейна и пропажа светской львицы

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

7 декабря

Неделя начинается с Международного дня гражданской авиации, учрежденного ООН. Цель Дня - информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ICAO - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций - в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

7 декабря в Украине - День местного самоуправления. По большому счету - это праздник украинской громады. День установлен согласно указу президента от 25 ноября 2000 года, «учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности». Поздравляем всех с этой датой!

Есть 7 декабря и значимые даты. Так, в этот день в 1678 году Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, по месту расположения он получил название «Ковент-Гарден». Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась английская премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» под управлением композитора и дирижера Густава Малера. Сегодня это здание служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира. В 1990-х годах театр был закрыт на реконструкцию и открыл свои двери для зрителей в 1999 году. Здесь появилось новое фойе в Цветочном зале, где регулярно проводятся концерты. От прежнего театра в здании остался зрительный зал, оформленный пурпуром и золотом, с маленькими бра в абажурах, и часть фойе с лестницей и кафе-холлами. Все остальные помещения, включая большое «воздушное» фойе, громадные служебные помещения с просторными репетиционными студиями и два дополнительных небольших зала, были построены заново.

В 1972 году состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю по программе «Аполлон» посадку на Луну.

В 1982 году в Техасе (США) впервые была осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч человек. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День собутыльника и День любителей поспать.

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.

8 декабря

Во вторник - Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира». Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

8 декабря 1863 года свыше 2000 человек погибли при пожаре в чилийской церкви Ла-Кампана.

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству Евросоюзу. В конкурсе на лучший проект знамени участвовали сотни художников. Победил чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц, который и предложил вариант - звезды на голубом. В официальном пояснении к решению комитета министров Европейского совета от 9 декабря 1955 года по принятию флага говорилось следующее: «На фоне голубого неба западного мира звезды символизируют народы Европы в кругу, знак единства. Число звезд неизменно, определяется равным двенадцати. Это число символизирует совершенство и полноту… Как двенадцать знаков зодиака представляют всю вселенную, так двенадцать золотых звезд стоят за все народы Европы, и за те, что еще не могут участвовать в построении Европы в единстве и мире».

В 1963 году произошла катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек. Этот удар молнии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый смертоносный.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом. В день смерти Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory, входили под арку своего дома, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь Рузвельта. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно. Его убийца Марк Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима «Аттика», около города Буффало (Нью-Йорк). Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении (последний раз в августе 2018 года). Однако каждый раз эти прошения отклонялись. Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в «Департамент по освобождению» штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно. В последующие годы она еще не раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобожден. О Марке Чепмене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27». Кстати, следущее прошение об условно-досрочном освобождении Чепмен сможет подать не ранее августа 2022 года.

В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. В документе говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». На сегодня СНГ фактически существует на бумаге.

В 2005 году закончилось использование паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были «потушены» все оставшиеся в стране паровозы.

Неофициальные праздники - День великого незнания, День путешественника во времени и День орнаментальной музыки.

Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория и Кузьмы.

9 декабря

В среду – Международный день памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, учрежденный в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Армении. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ее одобрили 80 стран-членов Ассамблеи.

Еще 9 декабря по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Конвенция 2003 года - первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность наносит ущерб национальному благосостоянию. Вот только еще не в одном государстве, к сожалению, коррупция не была побеждена.

9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7000 человек! Но история роликов намного «старше». В 1760 году изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Именно так и появились первые в мире роликовые коньки. Он лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году Роберт Джон Тайерс придумал коньки «Ролито», поместив пять колес в ряд в основание обуви. Но его изобретение тогда никто не воспринял всерьез. В 1863 году американец Джеймс Плаймптон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. Ролики Плаймптона позволили делать повороты, а также ездить вперед и назад. С изобретением колеса с шарикоподшипником в 1884 году ролики приобрели высокую скорость и маневренность. Появилась первая ассоциация роллеров. В 1908 году Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке стал местом массового катания на роликовых коньках. Следом катки открывались по всей Америке и Европе. Новый вид спорта приобрел большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмассы. А на рубеже 1980-х происходит настоящий роликовый бум. В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. До середины 1990-х годов практически все роликовые коньки имели жесткий ботинок, напоминающий горнолыжный. В 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягким ботинком, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли доминирующую позицию. В 1997 году в Америке появилась фирма Upsidedown, чья первая модель роликов - Damocles - стала поистине революционной. Спустя год компания поменяла название на более короткое и звучное USD и очень скоро превратилась в одну из крупнейших на рынке скейтинга. А роликовые коньки и сегодня продолжаются пользоваться огромной популярностью.

В 1953 году компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Первую «современную» мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации ее возможностей написал Джефф Рулифсон. Внутри устройства находились два металлических диска: один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и влево. Позже идеей заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов! В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось снизить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC. Существовало два вида компьютерных мышей: механические и оптические. В конце 1990-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши.

В 2005 году в Лондоне завершилась эксплуатация «Рутмастеров» - знаменитых двухэтажных красных автобусов.

Неофициальные праздники - День рождения компьютерной мыши, День оживления и День рождения Оле-Лукойе.

Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила и Петра.

10 декабря

В четверг - День прав человека, учрежденный ООН в 1950 году. Дата выбрана в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека - эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения. Этот Документ, принятый почти сразу же после Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Его переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения Декларации. На ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений.

Еще 10 декабря - Всемирный день футбола. Так международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Вот только в этом году пандемия внесла свои коррективы. Увы… Но неприятности закончатся, и все станет на свои места. Кстати, первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» ученые нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму. И все же об этой игре известно очень мало - то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии.

10 декабря отмечается Международный день прав животных, он был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение - он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль (10 декабря 36 год до н. э.) – это первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя. Она была найдена при раскопках в Чьяпа-де-Корсо (Мексика).

В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская Академия художеств – самая влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании. Она была учреждена по приказу английского короля Георга III. Первым президентом Академии был избран знаменитый английский исторический и портретный живописец Джошуа Рейнолдс. Со дня основания академия неоднократно меняла «место жительства» и только в 1868 году окончательно обосновалась в здании Бирлингтон-хаус на улице Пикадилли в Лондоне. В настоящее время состав Академии ограничен 80 местами, из которых 14 зарезервированы для скульпторов, 12 - для архитекторов и 8 - для граверов. Остальные 46 занимают живописцы. Новые академики выбираются действующими членами Академии.

В 1901 году 10 декабря были вручены первые Нобелевские премии. Они присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Основателем премии был Альфред Нобель - известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений, самое известное среди них - динамит. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние, благодаря внедрению собственных открытий, основную часть которого он завещал на учреждение международной премии. Кстати, последний вариант своего знаменитого завещания Нобель подписал почти за год до своей кончины - 27 ноября 1895 года. Результатом этого завещания стала организация Нобелевского фонда. На сегодняшний день за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира – кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет. Есть несколько интересных пунктов, регламентирующих выбор лауреатов. Так, Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением опять же Премии мира — она может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям). В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы. Это правило, введенное только в 1968 году, де-факто соблюдалось всегда. Денежное вознаграждение при этом делится сначала поровну между работами, а потом так же поровну между их авторами. Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Но если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурс. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. Если же и тогда премия не будет вручена, они передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда. В свою очередь лауреаты, получившие премии, должны выступить с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе. Процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Окончательный отбор лауреатов проводят шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Обычно это происходит в октябре. А 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года), лауреатов награждают в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих - Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.

Неофициальные праздники - День засандаленных и День сидения на окне.

Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия и Андрея.

11 декабря

В пятницу - Международный день гор, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Но учрежден он был ранее - в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век. Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом почти 13 процентов населения. Горы не только источник средств к существованию и благополучию почти для 915 миллионов людей, проживающих в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя забывать, что горы - это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

11 декабря - Международный день танго. Он отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Слово «танго» появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально оно использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания для танцев и игры на барабанах». Кстати, эти барабаны также назывались «танго».

11 декабря 1946 года при ООН был организован ЮНИСЕФ - «Чрезвычайный фонд защиты детей ООН». Он был учрежден в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям, в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.

11 декабря 1972 года экипаж «Аполлона-17» стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. «Аполлон-17» был запущен 7 декабря 1972 года и вернулся на Землю 19 декабря. В команду космического корабля вошли командир Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля – первый ученый-космонавт, геолог Харрисон Шмит. В то время, как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмит и Сернан за время трех вылазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошел на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорти так называемую «оранжевую грязь», представляющую собой оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс самого сложного оборудования. На сегодняшний день эта миссия остается последним пилотируемым полетом к Луне и последней высадкой людей на ее поверхность. Пластина, оставленная на лестнице нижней ступени Челленджера, гласит: «Здесь Человек завершил свое первое исследование Луны, декабрь 1972, н.э. Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества». На пластине изображены два земных полушария и видимая сторона Луны, а также подписи Сернана, Эванса, Шмита и президента Ричарда Никсона.

В 2000 году в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express».

Неофициальный праздник - Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая и Андрея.

12 декабря

Международный день нейтралитета, учрежденный в 2017 году ООН. Нейтралитет в системе международного права представляет собой политику неучастия в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени. Придерживаясь политики нейтралитета, государства в различные периоды истории стремились обезопасить себя и своих граждан от разрушительных последствий войн, происходивших на сопредельных территориях.

Еще 12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Вопрос повышения внимания к здоровью населения планеты неоднократно становился темой обсуждения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, а также Всемирной Организации Здравоохранения. В 2012 году Генассамблея приняла резолюцию, адресованную всем государствам-членам ООН, которая являлась призывом усилить все возможные меры для достижения глобального результата: всеобщего охвата населения планеты услугами здравоохранения.

12 декабря в Украине - День Сухопутных войск Вооруженных сил. Он был учрежден указом президента в 1997 году - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы и опять-таки на основании указа президента. Поздравляем всех с этой датой!

12 декабря 1901 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса. У истоков настольного тенниса стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, мячами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. Большой вклад в развитие пинг-понга сделал англичанин Джеймс Гибб, привезший в 1900 году из США полые целлулоидные мячи. История происхождения названия «пинг-понг» (напоминающее звук удара мячика о стол) доподлинно неизвестна. Считается, что его придумал сам Гибб, но есть мнение, что оно было введено в употребление в 1901 году компанией «Джон Жак и сыновья». Эта фирма официально зарегистрировала это название и передала права на использование торговой марки в Америке фирме «Паркер бразерс», которая сразу же наладила производство спортивного инвентаря для этой игры. В начале прошлого века правила пинг-понга усложнили. Однако статус отдельного вида спорта игра тогда еще не получила. В пинг-понг играли в основном британские аристократы после ужина и только в виде развлечения. В одном из воспоминаний начала 20 века говорилось, что мужчинам по тогдашним правилам не рекомендовалось играть в настольный теннис в вечерних костюмах, а дамам - в платьях. Рукоятки ракеток в тогдашнем настольном теннисе были длинными, а сама поверхность ракетки - вытянутой и по форме напоминала грушу. Новый виток популярности настольного тенниса в Англии и Уэльсе пришелся на 1920-е годы. В странах Европы и Дальнего Востока появились национальные ассоциации, что позволило решить проблему с международной стандартизацией правил. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса, еще через год в Лондоне прошел Первый чемпионат мира по настольному теннису. С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта.

В 1910 году в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд. Дороти Арнольд родилась в 1884 году в Нью-Йорке. Ее отец был хозяином парфюмерной компании, а она - известной и завидной невестой. Но сама она не торопилась замуж, предпочитая самореализацию в качестве писательницы. К декабрю 1910 года из-под пера Арнольд вышло несколько произведений, последним из которых был рассказ «Листья лотоса». За жизнью молодой девушки пристально следили журналисты. Как отмечала пресса, Арнольд находилась «на вершине своей молодости, богатства, была особенно популярна, перспективна и с виду абсолютно счастлива». Она утром пообещала своей матери встретиться в кафе, но туда так и не явилась. Отец Дороти - Фрэнсис Арнольд не стал обращаться в полицию, опасаясь, что это нанесет ущерб его престижу и привлечет внимание общественности и прессы к сложившейся ситуации. Но успеха расследование пропажи, проведенное сотрудниками детективного Агентства Пинкертона, не имело. Когда к поискам подключилась полиция, следов Дороти и вовсе не нашли. К концу 1910-х годов поиски Дороти Арнольд прекратились. Потративший на них порядка ста тысяч долларов, ее отец - Фрэнсис Арнольд к моменту своей смерти окончательно потерял веру в то, что его дочь жива. В своем завещании он указал, что считает Дороти мертвой и по этой причине не оставляет ей какой-либо доли своего наследства. В 1922 году он ушел из жизни. История исчезновения Дороти Арнольд легла в основу множества романов и кинофильмов. Но самым интересным и романтичным является то, что именно именем Дороти Арнольд Фрэнк Баум назвал героиню своего романа «Волшебник страны ОЗ», унесенную ураганом в сказочную страну.

В 1911 году столица Индии была перенесена из Калькутты в Дели.

В 1961 году в США был запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

В 1991 году Верховный Совет Украины принял закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, согласно которому отменялась 122 статья УК Украины (за добровольные гомосексуальные отношения). С того момента предусматривается наказание за гомосексуальные отношения только в случае применения насилия.

В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Неофициальные праздники - Международный день «Хеви-метал» и Международный день условно бесплатных программ.

Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана и Дениса.

13 декабря

Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается один из самых добрых и нужных праздников – День благотворительности. В этот день стоит еще раз задуматься о том, как важно помогать не только своим близким, но и просто тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Тасман провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году появились первые христианские миссионеры. В 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор, согласно которому маорийские вожди уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета». С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании. Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

В 1941 году произошло сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибли порядка 7 тысяч человек.

В 2003 году в районе города Тикрит был арестован глава Ирака Саддам Хусейн. На судебных заседаниях в Багдаде в зоне, где располагались вооруженные силы США, Хусейну предъявили множество обвинений: античеловеческие методы правления, военные преступления, убийство 148 шиитов и прочее. В 2006 году экс-правителя Ирака приговорили к смертной казни путем повешения. 30 декабря его вывели на место казни. Перед смертью Хусейн подвергся различным оскорблениям и даже плевкам со стороны охранников-шиитов. Саддам пытался возражать, убеждал, что хотел спасти страну, но в последние минуты притих и начал молиться. Хусейн не мучился долго, его смерть была мгновенной. Ужасающее зрелище успел снять на видео с телефона один из охранников, поэтому казнь увидел весь мир. После смерти Хусейна появились слухи, что якобы не было никакой казни, и Саддам жив. Говорилось также, что Хусейн умер еще в 1999 году, а вместо него в стране правил двойник, который не смог достойно вывести страну из кризиса. На эту тему по книге Латифа Яхиа, бывшего иракского комбата, режиссером Ли Тамахори в 2011 году снят фильм под названием «Двойник дьявола».

Неофициальные праздники - День медведя, День ванильного неба, Всемирный день зажженных свечей, Всемирный день хорового пения.

Именины у Андрея и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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