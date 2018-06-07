Неделя в цифрах

1,1% составило снижение ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года.

3,4 – в столько раз вырос дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с этим же периодом 2012 года — до 22,746 миллиардов гривен.

4 гражданинаУкраины задекларировали больше 1 миллиарда гривен доходов, полученных в прошлом году. Один из них, согласно декларации, заработал больше 7 миллиардов гривен. Всего в рамках декларационной кампании 2013 года профильное министерство приняло и обработало 665 тысяч деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 миллиарда гривен, из которых половину (24 миллиарда гривен) задекларировали 3770 миллионеров.

7 украинских журналистов, а также секретаря Донецкого горсовета объявили персонами нон грата в Азербайджане за незаконное посещение Карабахского региона, который Баку считает оккупированной Арменией территорией.

17 гривенсоставляет единоразовая помощь (интеграционный грант) Украины лицам, получившим статус беженца.

24 человека погибло и 110 были травмированыв результате 274 ДДТ, которые произошли по причине неудовлетворительного состояния дорог в Украине за шесть месяцев текущего года. Всего на учете в ГАИ состоит более тысячи мест концентрации ДТП, из них на автомобильных дорогах – 214, на улицах населенных пунктов – 841.

90,9 человек на местосоставил конкурс на дневную форму обучения по специальности “туризм” (географический факультет) в КНУ Т. Г. Шевченко. Второе место по популярности у специальности “реклама и связи с общественностью” (Институт журналистики) - 57,95 абитуриентов на одно место; третье у специальности «программная инженерия» (факультет кибернетики) - 55,24 человека на одно место; четвертое у издательского дела и редактирования (Институт журналистики) - 44,27.

380 гривен составило увеличение среднемесячной зарплаты одного штатного работника в Украине в январе-июне 2013 - до 3380 гривен. В отраслевом разрезе наибольший рост зарплат зафиксирован на транспорте (на 302 гривны), в строительстве (на 410 гривен), в сфере образования (на 799 гривен), в АПК (на 325 гривен), в сфере здравоохранения (на 406 гривен). Вместе с тем, наименьший рост зарплат зафиксирован в промышленности – на 194 гривен.

4 500 000 гривен составил ущерб, нанесенный сильным ливнем городу Луцку 30 июля. В результате природной стихии (в течении шести часов выпали 122 мм осадков при месячной норме 76 мм) были подтоплены жилые дома, улицы, городская клиническая больница, школы, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты жизнеобеспечения города. Частично прекращалось движение транспортных средств, было отключено энергоснабжение на некоторых улицах города.

15 733 000 недостроевнасчитывается в Украине по состоянию на 1 июля. Стоимость объектов, которые требуют достройки, оценивается в 186,2 миллиардов гривен. Только в течение первого полугодия 2013 года введено в эксплуатацию 376 объектов незавершенного строительства всех форм собственности.

19 000 000 гривеннеобходимо на подготовку и проведение местных выборов в 2014 году по оценкам Центральной избирательной комиссии.