Главное за день: обзор топ-новостей

США отказались вводить запрет на продажу оружия

Американские сенаторы исключили пункт об общенациональном запрете на продажу боевого автоматического оружия по рассматриваемому палатой законопроекту о контроле за оборотом огнестрельного оружия.

В столице Турции произошло два теракта

Их целью стали министерство юстиции и штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития. Рядом с входом в министерство были взорваны гранаты, а здание ПСР было обстреляно. Ранения получил один человек, нанесен материальный ущерб.

Кипр не смог договориться с Россией о получении кредита

Кипр просит кредит в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах, таким образом спасаясь от дефолта. Напомним, во вторник парламент страны отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога".

Рыбак предлагает депутатам проголосовать за самороспуск ВР

На сегодняшнем заседании Рады народные депутаты из фракций Партии регионов и "Свободы" выкриками мешали выступать друг другу в Верховной Раде. Ни одно из решений о назначении внеочередных местных выборов не набрало необходимого количества голосов - 226. Впоследствии, после безрезультативных голосований, спикер Владимир Рыбак предложил народным депутатам проголосовать за самороспуск парламента, однако и здесь большинства не нашлось.

Кипр может ввести ограничения на движение капитала

Правительство Кипра рассматривает возможность открыть в четверг банки, которые не работают уже пятый день, и наложить ограничения на движение капитала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя правительства страны.

«Нафтогаз» через суд требует от «Укртрансгаза» 5 миллиардов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, возвращение 5,145 млрд грн. «Укртрансгаз» не согласен с иском «Нафтогаза» и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.