Главное за день: обзор топ-новостей
В Турции произошел теракт, экономика Кипра до сих пор остается в подвешенном состоянии, а в Раде законодатели сегодня устроили "балаган", перебивая и перекрикивая друг друга. В итоге - не проголосовали ни за одно из решений. Спикер Рыбак предложил самораспуститься, однако и здесь не хватало большинства.
США отказались вводить запрет на продажу оружия
Американские сенаторы исключили пункт об общенациональном запрете на продажу боевого автоматического оружия по рассматриваемому палатой законопроекту о контроле за оборотом огнестрельного оружия.
В столице Турции произошло два теракта
Их целью стали министерство юстиции и штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития. Рядом с входом в министерство были взорваны гранаты, а здание ПСР было обстреляно. Ранения получил один человек, нанесен материальный ущерб.
Кипр не смог договориться с Россией о получении кредита
Кипр просит кредит в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах, таким образом спасаясь от дефолта. Напомним, во вторник парламент страны отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога".
Рыбак предлагает депутатам проголосовать за самороспуск ВР
На сегодняшнем заседании Рады народные депутаты из фракций Партии регионов и "Свободы" выкриками мешали выступать друг другу в Верховной Раде. Ни одно из решений о назначении внеочередных местных выборов не набрало необходимого количества голосов - 226. Впоследствии, после безрезультативных голосований, спикер Владимир Рыбак предложил народным депутатам проголосовать за самороспуск парламента, однако и здесь большинства не нашлось.
Кипр может ввести ограничения на движение капитала
Правительство Кипра рассматривает возможность открыть в четверг банки, которые не работают уже пятый день, и наложить ограничения на движение капитала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя правительства страны.
«Нафтогаз» через суд требует от «Укртрансгаза» 5 миллиардов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, возвращение 5,145 млрд грн. «Укртрансгаз» не согласен с иском «Нафтогаза» и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.