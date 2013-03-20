Кипр может ввести ограничения на движение капитала

Правительство Кипра рассматривает возможность открыть в четверг банки, не работающие уже пятый день, и наложить ограничения на движение капитала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя правительства страны, отмечает РИА Новости.

"В настоящий момент вопрос заключается в том, откроются ли банки завтра и как это будет происходить. Рассматривается возможность наложения ограничений на капитал", - сообщил собеседник агентства.

Парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога". Эта мера, на которую правительство страны согласилось пойти для получения кредита от Евросоюза, вызвала панику среди вкладчиков. После отказа парламента поддержать "налог" власти островного государства в среду проводят переговоры с представителями ЕС и России, пытаясь спасти страну от дефолта.