Вера и Надя меняются парнями, а Саша и Маша сдают друг за друга контрольные

18 пар близнецов и близняшек вышли в воскресенье на сцену перед мэрией Киева – таким способом столичные власти решили отметить Международный день семьи.

На Крещатике и без того было не протолкнуться из-за сплошных концертов, развлечений, караоке и танцулек, проходивших в этот день. Очевидно, тоже в честь семейного праздника. Да и сам конкурс, откровенно говоря, не впечатлял ни новизной, ни креативностью, никого из участников “конкурса” победителем не назвали. Все конкурсанты получили минимальные призы и приглашения на продолжение мероприятия, которое состоится как-нибудь потом. Это было такое себе показательное выступление, как сказали две чертовски похожие и настолько же симпатичные сестренки.

Вере и Наде – по 18. Говорят, в школе учились на одном уровне, потому подменять друг друга на контрольных или экзаменах не приходилось. С парнями, говорят, были приколы. У одной из них (попробуй понять, у которой именно!) над губой – родинка. Вторая (как выяснилось - Надя) подрисовывала себе такую же. И приходила вместо сестры на свидание. Одни верили, что это – Вера, другие – нет. Вера добавляет, что это было в шутку, а всерьез парнями не менялись.

В настоящее время сестры-блондинки опять учатся вместе, на факультете китайской филологии. Прекрасно, говорю, у вас очень китайская внешность. Девушки переглядываются и смеются.

Катя и Юля тоже менялись парнями. И тоже в шутку. В школе, в четвертом классе, их пытались рассадить за разные парты. Они подняли плач, чуть ли не истерику. Вместо этого часто менялись во время контрольных. Сдавали и якобы этого никто не замечал. Часто их путают даже родители – особенно в телефонных разговорах. Тем более, что девушки зачастую одеваются одинаково, еще и прически одинаковые делают.

“Саша и Маша!” – хором отвечают две девочки на вопрос как их зовут. Девочки тоже одинаково одеты, и похожи настолько, что не путает их только мама. А вы всегда хором говорите? – спрашиваю. “Нет”, - задумавшись, отвечает одна из них.

Девочки учатся в 5 классе одной из киевских школ, и часто меняются, когда нужно “выступить” возле доски – одна хорошо запоминает и читает стихотворения, вторая математику лучше знает.