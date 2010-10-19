Янукович перерезал ленточку на дороге Киев-Чоп

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии участка автодороги «Киев-Чоп» в Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравительном слове В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность открытия движения на этом участке автодороги «Киев-Чоп», которая является составляющей международного транспортного коридора Європа–Азия.

Президент подчеркнул, что сегодня в эксплуатацию вводится около 190 километров дороги, а до конца года будет достроено еще 90 километров.

Глава государства поблагодарил всех, кто приобщился к реализации этого важного для страны проекта, напомнив, что на строительстве работали не только украинские, но и турецкие специалисты.

«Около 1600 строителей вложили свой труд, ум, сердце в эту украинскую дорогу. Я хочу всех поблагодарить и пожелать, чтобы мы с вами вместе построили еще не одну тысячу километров дорог по Украине», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства выразил убеждение, что работа строителей, безусловно, будет работать на позитивный имидж нашего государства. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ напомнил о подготовке Украины к Евро-2012.

«Евро-2012 – это то событие, которое даст нам возможность влиться в европейскую семью. И когда наши гости будут ехать по этим дорогам, они будут понимать, что государство, способное это сделать, имеет будущее», – сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня экономика Украины восстанавливается. «Мы имеем возможность из года в год улучшать жизнь людей. Это наша обязанность и наши амбиции – делать так, чтобы государство было сильным, и в нем жили богатые люди», – сказал Президент.

Глава государства перерезал символическую ленту в знак введения в эксплуатацию участка автодороги, после чего здесь проехала колонна технологического автотранспорта.