В Крыму почтили память павших в войне 1853-1856 гг.

Возложениями цветов и панихидами почтил Крым сегодня память воинов, павших в Восточной (Крымской) войне 1853-1856 годов.

Как сообщил пресс-центр крымского парламента, в Симферополе чиновники и общественность возложили венки и цветы к Долгоруковскому обелиску, после - к мемориалу на Братском кладбище. На кладбище захоронены более 36 тысяч воинов - участников Крымской войны. Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ отслужил панихиду по погибшим. Прошел митинг-реквием. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Памятные мероприятия продолжилась на братском кладбище в Севастополе и у мемориала Альминского сражения в бахчисарайском селе Вилино. К обелиску на Альминском поле легли цветы. Состоялось освещение часовни, построенной в честь погибших русских воинов.

В среду, 8 сентября, в селах Железнодорожное и Тургеневка Бахчисарайского района, в которых находились военные госпитали, принимавшие раненых из Севастополя, Альмы и Инкермана, установили памятные доски.

*** Крымская (Восточная) война - война между Россией (143 тысячи погибших и умерших) и коалицией стран в составе Турции (175 тысяч), Великобритании (22 тысячи 600), Франции (97 тысяч)и Сардинского королевства (2200 человек). Она была вызвана столкновением интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах. Наибольшего напряжения боевые действия достигли на Крымском полуострове.