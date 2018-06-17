За что ректоры полюбили Табачника?

Красный корпус Киевского Национального университета им. Т.Шевченко плотно окружен милицией. Такой охраной сопровождается визит нынешнего министра образования Дмитрия Табачника в стены родной альма-матер, где на собрании Союза ректоров решается судьба нынешних поступающих и утверждаются новые условия приема в вузы.

Ректор КНУ им. Т. Шевченко Леонид Губерский приветствует на входе гостей. А их тут множество – почти четыре сотни одних только руководителей вузов со всех регионов Украины пришли послушать новое начальство: министра Табачника и гуманитарного вице-премьера Владимира Семиноженко.

Семиноженко, как старшему по должности, дают слово первому. Он жалуется на ухудшение качества образования. И приходит к выводу: чтобы “не тревожить общество” и руководствуясь принципом “оставляем все лучшее”, тестированию дают “зеленый свет”, но отмечая, что оно должно быть дополнено другими формами оценивания.

– Переход от вступительных экзаменов в вузы к приему по сертификатам ВНО – это был, безусловно, важный шаг на пути создания равных условий, равного доступа к высшему образованию, – неожиданно говорит Табачник, но сразу добавляет. – Не буду перечислять преимущества ВНО, но абсолютизация лишь одного метода оценивания не может подаваться обществу как содержательная реформа образования. Иначе, это профанация реформы.

Дальше новый министр перечисляет “проблемы” тестов: неудовлетворительное качество, направленность их преимущественно на проверку формализированных знаний, неотработанность процедур проведения...

– Слишком активное увлечение ВНО лишило порой нас здравого смысла. Вне поля зрения остались потенциальные абитуриенты, которые не поступали, поскольку ВНО стало для них или психологической преградой (!) или они не смогли своевременно подать свои документы на регистрацию.

Поэтому в МОП решили, что вступительная оценка абитуриента должна содержать три составляющие: результаты ВНО, средний балл аттестата и оценка вуза, которая, по словам Табачника, может формироваться “на основании декларации намерений, творческого эссе, собеседования, тестирования на профессиональную пригодность” и все такое. Эти нововведения призваны якобы мотивировать выпускников к изучению всех предметов.

Табачник заявил и о необходимости восстановления системы довузовской подготовки, очень порадовав ректоров. А новость о том, что правила аттестации высших педагогических кадров доцента и профессора будут пересмотрены, вызвала в зале бурные одобрительные аплодисменты.

Дальше начались выступления ректоров. Их предложения поражали разнообразием: не нужно сдавать иностранный язык при вступлении в магистрат, потому что “наши бакалавры не готовы”, нужно заменить тестирование по языку и литературе (потому что поступающие просто “ручкой тычут”) на диктант или устный экзамен, стоит активно привлекать иностранных студентов и открывать за рубежом филиалы украинских вузов, потому что “образовательный бизнес приравнивают к нефтяному”.

Ректору Национального медицинского университета им. Богомольца Виталию Москаленко не нравится, что абитуриенты из регионов атакуют столицу.

– Все льготники стремятся учиться в престижных киевских вузах. Почему ребенок из Луганска или Полтавы должен ехать в столицу, а не получать образование на месте? – удивлялся Москаленко.

Ректор Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого Василий Таций не понимает, зачем контрактникам вообще сдавать ВНО?

– Если они хотят учиться, а родители или фирмы хотят за них платить, то ради Бога, пусть учатся!

Руководители вузов жаловались, что украинских талантливых выпускников забирают иностранные компании, а зарубежные вузы “охотятся” на наших аспирантов, и просили Табачника решить этот вопрос. Интересно, каким образом решат эту проблему: создадут конкурентоспособные условия для научной деятельности нашим аспирантам, установив им достойное материальное вознаграждение и обеспечив современной материально-технической базой, или просто запретят выезжать за границу? А еще участники собраний очень просили Семиноженко повысить авторитет ректоров в обществе. Получается, что авторитет можно “поднять” приказами сверху?

Одним из самых активных ректоров оказался руководитель Белоцерковского национального аграрного университета Анатолий Даниленко, который просто рассыпался в комплиментах Табачнику.

– Я давно ожидал конкретного взвешенного разговора. Раньше был меч: собрали, попугали, пострясли! – возмущался Даниленко прежним руководством. – В 2008 году мы зачислили 8 человек, имевших в сертификате 123,5 баллов. Нас начали проверять. Я еду в министерство, а там: пока не будет приказа на отчисление – не подходи. А разве дети из села виноваты, что их зачислила приемная комиссия, которая уже понесла наказание?.. Этот сегодняшний разговор “по существу” вселяет в сердце оптимизм. Люди добрые, не занимайтесь политиканством. Не мешайте, не трогайте, дайте возможность поработать нормально и порешать все вопросы во главе с Дмитрием Владимировичем Табачником.

Ода новому министру сопровождается аплодисментами.

Ректор Национальной академии государственной налоговой службы и одновременно новоиспеченный нардеп Партии регионов Петр Мельник настаивает на большей автономии вузовв, особенно в финансовой сфере.

– Своими средствами должны распоряжаться мы, совет коллектива! – настаивает он.

Хотя, кажется, Мельнику, и без нововведений удается не плохо осваивать средства своего вуза. Об этом свидетельствует лишь один известный факт, как в 2004 году Мельник купил для академии служебный «Ауди-А8» стоимостью 799 тысяч 990 гривен за счет благотворительных взносов, что стало одной из причин его увольнения и долгой судебной тяжбы. Правда, наставник будущих налоговиков в конечном итоге восстановился.

Ректор Харьковской государственной зооветеринарной академии Валерий Головко рассказывал о случаях, когда в аттестате у поступающего одни двойки, а в сертификате баллы “зашкаливают”.

– Это как в анекдоте. Мужчина приходит с работы, а там жена с любовником. Так она и говорит: Ты своим глазам веришь или мне? – и после смеха в зале обратился к Табачнику. – Не бойтесь! Мы вас поддержим! Не обращайте ни на кого внимания. Делайте свою историю.

Дальше Головко “разошелся”.

– Верните 5-балльную систему в школе. Верните 10-летнее образование. Мы же трудовые ресурсы готовим, а они магистрат только в 25 лет закончат. В 11-м классе беременные ходят, а мы хотим их учить...

В ответ Табачник отметил, что беременные одиннадцатиклассницы не являются основанием для сокращения срока среднего образования.

– Отдельные биологически развитые молодые организмы начинают взрослую жизнь в 12 и 13 лет, это не значит, что нам нужно рассматривать пятилетку или семилетку, – отсек министр.

А пока ректоры, выражая свою поддержку Табачнику и исполняя дифирамбы новому руководству, заседали на собраниях и решали судьбу поступающих, под стенами СНБО активисты “АнтиТабачной Кампании” рассказывали о начале репрессий против студентов, которые открыто не поддерживают Табачника на должности министра, со стороны администрации вузов.

– Вызывали в деканаты и проводили “профилактические разговоры”: не нужно выступать, сидите, министр есть, новая власть пришла, – рассказывает представитель независимого студенческого профсоюза г. Харькова Иван Кишка. – Кураторы ссылались на то, что их просят проводить такие разговоры. Ректорам нужно, чтобы министром образования был Табачник, потому что он опять вернет старую систему поступления в вузы – по взяткам, а не по уровню образования, а ректоры на этом хорошо зарабатывают.

Беспокойство молодежи вызывает то, что факты запугиваний невозможно подтвердить, ведь такие “беседы” проводятся за закрытыми дверями. Но студенты говорят, что уже началась кампания по фиксации таких “разговоров” на аудио или видео.

Активисты “АнтиТабачной” кампании сообщили, что давление на студентов с угрозами отчисления ведется в вузах Харьковщины, Житомирщины, в Киевском политехническом институте.

Единственными среди ректоров, кто публично выступил против назначения Табачника был руководитель Киево-Могилянской академии Сергей Квит.

– Результатом заявления стало то, что в кругах, приближенных к Партии регионов, стали звучать фразы, что НаУКМА – этот “рассадник нацизма” и “бандеровскее гнездо” – нужно закрыть, – рассказывает студент Киево-Могилянской академии Владимир Данилюк. – Эти заявления ставят клеймо на флагмане украинского образования. Все студенты, которые были исключены из вузов в результате репрессий, вызванных АнтиТабачной Кампанией, будут приняты в Киево-Могилянскую академию. Мы обращались с этим вопросом к Сергею Мироновичу Квиту.

Поэтому мы решили поинтересоваться у Дмитрия Табачника, если студентов действительно отчислят за участие в акциях протеста против его назначения, будет ли способствовать он их восстановлению в вузах?

– Это, безусловно, неправда. Никто студентам не угрожал. Это политическая кампания. Вы можете себе представить, в нашем обществе, какой бы ректор рискнул за политические взгляды отчислять кого-то?

– Отчислят “за неуспеваемость”...

– Сессия далеко... Невозможно ставить вопрос, чтобы всех, кого отчисляли за неуспеваемость, брало под защиту министерство. Это дело университетов. Нет ни одного документа, который бы призывал ректоров к каким-то действиям. Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

P.S. На выходе из университета опять бросились в глаза многочисленные милиционеры, до сих пор дежурившие вокруг. И мне почему-то вспомнилось, как Иван Вакарчук, только что возглавивший МОН, в январе 2008 года сам приезжал к нам на интервью в УНИАН и просто в рабочем кабинете, куда каждые 5 минут заглядывали коллеги-журналисты, рассказывал о реформе образования...

Анна Ященко