Новые януковичи из списка ПР: перебежчики, скандалисты и донецкая дама

Вероятность того, что Януковичу все же удастся сформировать свое правительство, оценивается как довольно высокая. Если депутаты от ПР пойдут в исполнительную власть, их ряды займут следующие – по партийному списку – члены (179-й, 180-й и т.д.). Кто эти «новые лица» в партии власти?

№179: Тамара Егоренко

ДОНЕЦКАЯ ДАМА НА СМЕНУ ЯНУКОВИЧУ

Говорят, что место лидера «регионалов» Виктора Януковича, которого Верховная Рада лишила депутатских полномочий в связи с избранием его президентом, вскоре займет его землячка Тамара Егоренко №179 в списке Партии регионов. Она уже имеет опыт работы в парламенте пятого созыва. Экс-председатель Ленинского райсовета Донецка идет с девизом по жизни “кто, если не ты?”

Учительница русского языка и литературы по специальности, Егоренко в одном из интервью призналась, что чувствует в себе “просто-таки кипучую энергию, желание жить и бороться”. Впрочем, будучи народным избранником особой активностью не отличилась. Гордится, что дала двум сыновьям хорошее образование. “Хотя было и нелегко, когда они маленькими были. Мчусь на работу – детей с собой в машину, сама – в райисполком, а их – в детсад. Ребят сама воспитывала, с мужем мы давно расстались”. А еще Егоренко советует слушать свою интуицию, “которая не подведет”.

№180: Петр Мельник

ЧИНОВНИК НА МАШИНЕ ЗА 800 ТЫСЯЧ

Ректор Национальной академии Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник уже успел прославиться. Народный депутат пятого созыва от Партии регионов, он был замешан не в одном громком скандале. В канун второго тура президентских выборов-2004, Мельник, будучи руководителем Киевской областной организации ПР, агитировал студентов голосовать за Януковича. В Интернете сохранилась и распечатка разговора ректора со студентами:

«Мельник: Я вам еще один секрет скажу: то, что будет Виктор Федорович Янукович – мне понятно.

Студент: А нам нет.

Мельник: А вам нет. А мне – понятно, уважаемые. Поверьте. Но вам нет. На участке будут голосовать наши все, открепительные талоны кто берете, приедете и проголосуете. Мы сейчас с вами договоримся об этом. И будет, уважаемые мои, четко видно – кто есть кто Виктору Федоровичу Януковичу, Николаю Яновичу Азарову. Тот, конечно, кто не хочет голосовать за Януковича, он может не приезжать со своим открепительным талоном... Тот, у кого есть совесть и кто живет в семье, а в семье есть отец и есть правила, и уважает отца, и друг друга уважает, – то те приедут и проголосуют».

Позже этот диалог со студенчеством на одной из Интернет-конференций ректор прокомментировал так: “Та видеозапись – я отвечал на вопросы, которые мне задали. И я считаю, что имел на это право. Есть заключение прокуратуры города Ирпень, что это не была агитация. Ни один студент не был отчислен из академии за свои политические взгляды. Более того, студенты были отправлены на каникулы с возможностью посещать Майдан по собственному желанию. Что часть из них и делала. Эта видеозапись использовалась моими оппонентами, чтобы меня скомпрометировать”.

По окончании избирательной гонки-2004, Мельник стал заявлять о давлении на него со стороны Государственной налоговой администрации. “Моя вина в том, что я не участник Оранжевой революции”, – сказал он.

Впоследствии Государственная налоговая администрация освободила Мельника от должности ректора. В результате проверки учебного заведения ГНАУ были обнаружены факты нецелевого использования государственных средств. Например, в ноябре 2004 года академия приобрела служебный автомобиль представительского класса «Ауди-А8» стоимостью 799 тысяч 990 гривен за счет благотворительных взносов, что нарушает нормы постановления Кабмина №332 от 4 апреля 2001 года, устанавливаюшего предельную сумму расходов на приобретение легкового автомобиля для бюджетной организации в размере, не превышающем 45 тысяч гривен.

“Автомобиль был приобретен для академии, а не в личное пользование. Мы имели 8 млн. грн. взносов в год. Этот автомобиль составлял десятую часть. Последний автомобиль представительского класса академией был куплен 6 лет назад. У академии развиваются международные связи, подписан договор с Министерством иностранных дел. И обычно, иностранные делегации возить из Киева в Ирпень – не на Запорожце же!” – аргументировал целесообразность покупки Мельник.

Началась длительная судебная тяжба, сопровождавшаяся захватом здания академии, гибелью охранника ректора и обильными обвинениями. Как говорил Мельник, «пытаясь незаконно освободить» его от должности, руководитель Государственной налоговой администрации Украины Александр Киреев «явно выполняет политический заказ власти», которая «не может простить» Мельнику «неправильные» результаты голосования коллектива академии во втором туре президентских выборов 2004 года.

После нескольких увольнений, за которым непременно следовали восстановления, суд в третий раз восстановил Мельника на должности ректора Налоговой академии, которую он возглавляет и поныне.

Имя Мельника фигурировало и в “черном списке” «Поры» среди чиновников, которые на своих должностях совершали незаконные действия.

В 2006 году он стал депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов.

№181: Юрий Болдырев

ПАТРИОТ СИБИРИ И ПРИМОРСКОГО КРАЯ

У Юрия Болдырева тоже есть опыт народного избранника. Странными как для украинского политика высказываниями он прославился давно. В конце 2006 года член Комитета ВР по вопросам культуры и духовности «регионал» Болдырев, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге договорился до того, что предложил переселить в Сибирь и Приморский край России жителей Житомирской и Волынской областей.

– Мое выступление содержало два базовых тезиса, – позже объяснял он журналистам. – Во-первых, я сказал им: «Дорогие российские братья! Нам не нравится, что вы поддерживаете в Украине русских. Потому что русских – меньшинство. А мы вам предлагаем поддерживать не русских, а людей русской культуры и русского языка. И таких людей в Украине – абсолютное большинство. То есть поддерживая русских, вы делаете их маргиналами, а поддерживая людей русской культуры и русского языка, вы сотрудничаете с абсолютным большинством населения Украины».

А во-вторых, я им сказал: «Дорогие российские братья! Вы хотите переселить к себе, на территорию современной Российской Федерации, украинских граждан, в основном, с востока и из Крыма. А я вам рекомендую вспомнить опыт гениального политика Столыпина, который заселял Дальний Восток и Сибирь выходцами из Волынской и Житомирской губерний. И предлагаю вам сегодня устроить программу переселения в Сибирь и на Дальний Восток выходцев из Волынской и Житомирской губерний.

Вот эти два базовых тезиса я там озвучил. И готов их повторить с трибуны Верховной Рады Украины, с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Евросоюзе и вообще где угодно... В Сибирь и на Дальний Восток они должны забирать выходцев с Волыни. Потому что эти люди уже сто лет назад показали свою эффективность в освоении сибирских и дальневосточных просторов. А если российские и бывшие украинские выходцы там не плодятся, а плодятся исключительно китайцы, то у Украины за Северским Донцем возникнет абсолютно другой географический сосед! Там возникнет Поднебесная Империя, которая чикаться с нами, как со своими близкими родственниками, уже не будет! Потому я считаю, что мы должны всячески поддерживать этнический баланс в России своими людьми. Иначе вместо «клятых москалей» мы будем иметь за рубежом прекрасных солдат Поднебесной Империи. А это, по моему, намного сложнее!

В свое время как депутат Донецкого облсовета Болдырев был одним из инициаторов работы по проведению местного референдума о двух государственных языках – украинском и русском, по возобновлению трансляции программы «Маяк» и телеканала «Останкино».

№182: Максим Луцкий

ПЕРЕБЕЖЧИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Максим Луцкий прославился по меньшей мере двумя вещами. В сентябре 2006 года некоторые депутаты от БЮТ изменили Тимошенко, выйдя из фракции, и присоединившись к «антикризисной» коалиции. Среди них был и Луцкий.

“Мое решение о присоединении к парламентской коалиции в основном было вызвано радикальной позицией лидеров БЮТ относительно всех решений, которые принимались на государственном уровне в послевыборный период, – объяснял свою позицию перебежчик. – Я считаю себя командным игроком, а ощущение, что я отсиживаюсь на скамье запасных, меня не устраивает, особенно сейчас, когда стране нужны решительные действия. Уверен, что мое присоединение к коалиции даст мне возможность реализовать себя как законотворца, в частности в тех сферах деятельности, где я работал до избрания народным депутатом, – образование и гражданская авиация. Среди членов коалиции есть много депутатов, совместно с которыми я смогу работать над проблемами отмеченных отраслей”.

Не получив мандат в 2007 году на внеочередных парламентских выборах, Луцкий занялся образованием и направился в заместители министра образования. А в 2008 году стал первым проректором Национального авиационного университета, в стенах которого работает и сегодня. В 2009 году на Луцкого дважды совершали покушение. Но он остался жив и невредим. Одна из версий причин покушения – передел земель и зданий НАУ.

№183: Олег Надоша

ЧЕМПИОН ПО МЕТАНИЮ ОТ ФРАКЦИИ К ФРАКЦИИ

Инженер-строитель по специальности, бывший мэр Кременчуга Олег Надоша быстро меняет свои политические взгляды. Он успел побывать в “Нашей Украине”, переметнуться в БЮТ и в конце концов осел в Партии регионов.

В 2003 году он был назначен руководителем Полтавского областного штаба Ющенко. Но коллеги не отзывались о нем благосклонно. Например, тогдашний лидер облорганизации УНП Александр Кулик заявил: «Если областной штаб будет работать так же, как и в 2002 году, то победа Виктора Ющенко на Полтавщине будет стоять под вопросом... О каких перспективах «Нашей Украины» на Полтавщине можно говорить, если сегодня областной штаб возглавляет Олег Надоша? Это просто нонсенс, когда за судьбу кандидата Виктора Ющенко в регионе отвечает человек, не имеющий ни авторитета в области, ни представления об избирательных технологиях...?»

В августе 2004 года Надошу назначили заместителем руководителя центрального штаба кандидата в президенты Ющенко. А во время избирательной кампании 2006 года он уже был заместителем руководителя центрального штаба БЮТ. Но летом 2007 Недоша присоединился к «антикризисной» коалиции, вызвав возмущение прежней лидерши и впоследствии получив в ПР, как считалось, непроходное место.

«Что касается депутатов-перебежчиков, то я должен сказать, что сегодня в парламенте вместо той доски, где показывают голосование, нужно проводить биржевые котировки. Например, один Кинах стоит три Ковтуненко, а один Надоша стоит 3–5 млн. долларов», – заявила тогда Тимошенко.

Сам Надоша свое вхождение в коалицию объяснил недоразумениями внутри фракции.

«Всем надоело то, что происходит в парламенте. Надоела политика экстремизма, которой мы занимались в БЮТ. Сколько мы там находились, столько решался вопрос, идти ли что-то блокировать или сидеть в подвале. 70 процентов рабочего времени мы блокировали трибуну в Киевраде или парламенте», – сказал депутат.

На персональном сайте Надоши речь идет и о его вкусе: горные лыжи, охоты, дайвинг и живопись. Будучи членом депутатского клуба “Парламент”, он соревновался с коллегами в стрельбе. Себя экс-мэр Кременчуга называет охотником с шестнадцатилетним стажем. В его семье все мужчины – охотники. Пострелять Надоша ездит домой: «У нас там хорошие охотничьи угодья. Мы поддерживаем в них порядок. Там и проводим досуг».

№184: Валерий Келестин

РОГАТИНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬ «БЕНТЛИ»

Валерий Келестин – человек не бедный. Рогатинский бизнесмен этого и не скрывает, поэтому будучи народным избранником, как настоящий провинциал-скоробагатько приезжал в Верховную Раду на «Бентли». Политические симпатии вице-президента ЗАО “Техно-центр” Келестина скоротечны. Сначала УНП, потом “Наша Украины” и, наконец, ПР.

В состав корпорации «Техно-центр», которой Келестин владеет совместно с братом Юрием, входят агрофирма «Согласие» (объединила почти 10 бывших колхозов), агрофирма «Войниловская», ОАО «Рогатинская сельхозтехника», ОАО «Сельхозхимия» и ОАО «Агропостач». В сферу влияния братьев Келестиных также входят два сахарных завода в Волынской области – Гороховский и Владимир-Волынский. Также братья занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами, производством пластмассовой тары и контролируют ООО «Элит-центр» (сеть ресторанов), ФК «Техно-центр» и ТРК «Запад».

№185: Владимир Олейник

ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЭР ИЗ ПРОШЛОГО

Владимир Олейник успел поработать судьей, посидеть в кресле городского головы Черкасс, возглавить Ассоциацию городов Украины, выдвинуться в президенты в 1999 году (позже снял свою кандидатуру в пользу Марчука) и стать народным избранником от БЮТ в 2006 году. Активность Олейника засвидетельствовал в свое время и Комитет избирателей Украины. По итогам их исследования взаимодействия депутатов ВР и местных советов с избирателями, в Черкасской области особенно отличался Олейник.

Но в БЮТ Олейник не засиделся и перебежал в ПР, где доныне исполнял обязанности юриста центрального штаба будущего президента Януковича. “Во всех политсилах есть разные люди, но о том, что перешел в Партию регионов, не жалею”, – заверяет Олейник.

№186: Владимир Толстенко

ПЕРЕБЕЖЧИК В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ

Владимир Толстенко по образованию инженер-экономист и юрист. В Верховную Раду попал в 2006 году от БЮТ. На время выборов был руководителем аппарата Высшего хозяйственного суда Украины.

Позже стал одним из первых перебежчиков в «антикризисную» коалицию. И в сентябре 2007 – кандидатом в депутаты от ПР.

В декабре 2007 года был назначен замминистра юстиции, в январе 2010 освобожден «в связи с сокращением числа должностей заместителей».

№187: Алексей Боярчук

АНТИ-КИСЕЛЕВ ИЗ КРЫМА

Секретарь Ялтинского горсовета Алексей Боярчук после отстранения от должности председателя Крымской организации Партии регионов Василия Киселева в сентябре 2009 года стал новым лидером крымских «регионалов». Некоторые СМИ пишут, что из-за Боярчука в крымской организации чуть не разгорелся внутренний скандал. Многие партийцы были не довольны тем, что им в лидеры навязывают малоизвестного политика, который до тех пор руководил санаторием «Черноморский», на территории которого Индустриальный союз Донбасса отремонтировал так называемый «вице-премьерский корпус» специально для отдыха Виктора Януковича.

Больше ничем героическим к тому моменту Боярчук не прославился.

№188: Александр Козуб

ЗАПОРОЖЕЦ В СТАНЕ ДОНЕЦКИХ

До того, как связать свою жизнь с Партией регионов, Александр Козуб был помощником председателя Запорожского облсовета, помощником и заместителем главы Запорожской облгосадминистрации.

В ПР он сначала вырос до руководителя аппарата Запорожского отделения партии. И во время внеочередных выборов 2007 года возглавил Запорожский штаб «регионалов» именно он, а не тогдашний руководитель областной организации ПР Борис Петров. Однако с Петровым их и связывают дружеские отношения, потому что Козуб попал в Верховную Раду именно благодаря Петрову.

Анна Ященко