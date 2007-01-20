Сегодня - День Автономной Республики Крым

20 января жители полуострова отмечают День Автономной Республики Крым. Шестнадцать лет назад на общекрымском референдуме абсолютное большинство крымчан высказались за воссоздание автономии, а 12 февраля 1991 года Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон.

Как сообщили УНИАН в пресс-центрк Верховной Рады АРК, 19 января в русском академическом театре имени М. Горького состоялось торжественное собрание, посвященное этой значительной для всех крымчан дате. С докладом перед собравшимися выступил Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, который проанализировал путь, пройденный автономией за эти годы. Он подчеркнул, что за время «становления автономии мы поняли для себя главное: право на автономию является не государственной привилегией на получение особых льгот, а особой формой нашей общей ответственности за самостоятельный выбор путем развития уникального крымского полуострова как неотъемлемой составной части независимого и демократического украинского государства».

А.ГРИЦЕНКО также отметил еще одно событие, которое отмечается 22 января – День Соборности Украины. Он заявил, что историческим уроком соборности является то, что она символизирует духовное единство народа Украины, демонстрирует, что он объединен общей заботой о настоящем и общей ответственностью за будущее украинского народа.

Затем А.ГРИЦЕНКО вручил награды большой группе крымчан.

На собрании также были оглашены приветствия крымчанам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и главы Кабинета министров Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по случаю Дня Автономной Республики Крым.