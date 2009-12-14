Стрельба в Киеве: один погибший, один раненый
13:52, 14 декабря 2009Общество
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На место происшествия выехала опергруппа
Сегодня в Киеве на Набережно-Печерской дороге в результате нападения неизвестных с применением огнестрельного оружия один человек погиб на месте, второй - получил ранение и госпитализирован.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, преступление было совершено в 11.45. Подробности в милиции пока не предоставляют.
Собеседник агентства отметил, что погибший - Андрей Зайцев, 1977 года рождения.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство столичной милиции во главе Виталием ЯРЕМОЙ.
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