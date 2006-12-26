Просто ”Мисс Киев” (фото)

Еще совсем немного и конкурсы красоты будут проходить раз в неделю. Вот и на эти выходные выбирали очередную красавицу. Не мира, не Европы, не бикини и не футбола, а просто – "Мисс Киев-2006".

Столичному конкурсу предшествовал длительный подготовительный период. В ходе двух кастингов, куда по объявлению пришли около полутысячи девушек, отобрали 18 самых красивых, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Дальше соревнования продолжили в концерт-холле Freedom, куда съехалась почтеннейшая публика на дорогих авто.

Режиссером шоу выступил Олег Ефремов. Оно вышло нежным и романтичным, с нотками ностальгии, навеянными музыкой 70-х и черно-белое кино о Киеве, возможно, еще 60-х годов.

Конкурсантки выходили в купальниках, костюмах Деда Мороза, нарядах от Анисимова и западных кутюрье. Девятку финалистов жюри, в которое вошли Александр Пономарев, режиссер Семен Горов, председатель нацкомитета "Мисс Украина" Лилия Кузнецова и представители глянцевых журналов, выбирало спокойно.

Споры начались, когда необходимо было выбрать победительницу из трех девушек, которые набрали при голосовании одинаковое количество баллов. Дошло до того, что красавиц пригласили к столу жюри и устроили им допрос.

Но и после этого спор продолжался. Потому Лилии Кузнецовой, которая вышла на подиум объявлять победительницу, пришлось принимать решение самостоятельно, поскольку половина жюри голосовала на Оресту Брит, а вторая – за Анну Зуб.

Впрочем, корона досталась Оресте Брит. Когда ей вручали награду, она было расплакалась, но взяла себя в руки и стала позировать. Ей подарили часы, денежный сертификат и драгоценное украшение от спонсоров. Вице-мисс стала 18-летняя студентка университета им. Шевченко Анна Зуб.

По случаю своей победы "Мисс Киев", которой 16 лет, решила на следующий день не пойти в школу. При этом она не призналась, где именно учится. Рассказала только, что она профессиональная модель, занимается спортивными, бальными, латиноамериканскими танцами, а еще у нее жених.

Параметры у победительницы оказались не лучшими среди других участниц: рост 175 см, талия – 63 см, грудь – 86 см, а бедра – 93 см, при этом весит девушка 56 килограмм.

В день победы Ореста оказалась немногословной, за нее на несколько вопросов ответила мама, которая представилась просто Оксаной. Она оказалась хозяйкой модного бутика.

Мама Оксана призналась: "Я понимала, что она хороша, но никогда не думала, что на таких конкурсах выбирают честно. Оказывается – выбирают. О том, что дочь участвует в конкурсе, я узнала, когда она попросила купить ей красивые туфли".

На просьбу охарактеризовать Оресту одним словом, мама ответила "ангел": "Спокойная, уравновешенная, сильная личность с собственным мнением. Она хорошая дочь".

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