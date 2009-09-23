Еврокомиссия отмечает непрозрачность обслуживания карточек и счетов

Европейская комиссия отмечает непрозрачность банков при взимании сборов с потребителей за обслуживание карточек и счетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованном Еврокомиссией докладе о ситуации на розничном рынке финансовых услуг.

В результате исследования в 66% банков была выявлена нечеткая и непрозрачная процедура начисления сборов за обслуживание счета, эксперты были вынуждены идти на дополнительный контакт с банкирами, чтобы понять реальную стоимость счетов. Среди стран-членов ЕС наименее прозрачная ситуация в банковском секторе Австрии, Франции, Италии и Испании. В этих же странах стоимость банковских счетов – самая высокая в ЕС.

“В значительной мере очевидно, что базовые принципы защиты потребителей нарушаются в связи с такими проблемами, как сложное ценообразование, скрытые начисления, нечеткая и неполная информация”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам защиты прав потребителей Мелена КУНЕВА.

Еврокомиссия изучила деятельность 224 банков, или 81% всех банков, которые работают на европейском рынке. По результатам исследования эксперты также пришли к выводу, что стоимость годового обслуживания счета может существенно варьироваться от 27 евро в Болгарии до 253 евро в Италии.