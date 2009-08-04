Авария в киевском метро: организовывали челночное движение

4 августа 2009 года в 8.54 в тупике на станции «Лыбедская» Куреневско-Красноармейской линии вышел из строя пункт питания контактного рельса. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в 9.00 было организовано движение поездов только между станциями «Героев Днепра» и «Республиканский стадион».

С целью перевозки пассажиров в 9.08 было организовано челночное движение поездов между станциями «Лыбедская» и «Дворец Украина».

После проведения аварийными формированиями восстановительных работ в 10.34 было подано напряжение и возобновлено движение поездов по линии.

В то же время, по данным некоторых СМИ, в высковольтном ящике на Лыбедской произошло возгорание.