Киев замерзает: мазут заканчивается, Черновецкий - на море

В Киеве опять холодно. Холодно в квартирах и домах, общежитиях и больницах. В детсадах воспитатели уже вышли на работу после праздников и перед тем, как принять утром ребенка, с готовностью предупреждают: “У нас холодно”. Громкого общественного протеста киевлян пока не слышно. Жители столицы напряженно наблюдают за ходом российско-украинского газового конфликта и, скорее всего, списывают ситуацию с отоплением на него. Нафтогаз и правительство еще в канун Нового года со стабильной периодичностью заявляли, что запасов газа, закачанных в хранилища, хватит до конца отопительного сезона. Но уже сегодня в столичной мэрии заявили, что мазута в Киеве хватит лишь до завтрашнего вечера. Власти Ялты в связи с падением давления газа вдвое приняли решение отключить жилой фонд от горячей воды и прекратить подачу газа всем промышленным предприятиям. Прекращена подача горячей воды населению в Житомире. И это только, боюсь, начало.

Столичная оппозиция сразу принялась бить в набат и дала свое объяснение квартирным похолоданиям. Один из лидеров Блока Кличко в Киевраде Дмитрий Андриевский заявил, что двукратное снижение давления газа для киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 за несколько дней может обернуться техногенным коллапсом.

- Если отопительная система выйдет из строя, то возобновить ее нормальное функционирование будет невозможно. Это будет не локальная авария, а техногенный коллапс, - отметил политик и обратился с вопросами к властному большинству. - Почему не оплачены средства за использованный в декабре прошлого года газ? Какие шаги осуществляются чиновниками КГГА по выделению объемов природного газа на января 2009 года?

Киеврада в этот раз не заставила себя ждать с ответом. Первый заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко назвал заявления “некоторых политиков об ожидаемой техногенной катастрофе в Киеве обычной провокацией”.

- У нас есть 25 тысяч тонн мазута, владельцем которого является Киевэнерго, и 78 тысяч тонн мазута, которые хранятся в резервуарах Киевэнерго, но принадлежат другим структурам. С позавчерашнего дня нам снизили давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и сейчас ТЭЦ-6 потребляет около 60 тысяч кубометров газа ежечасно и около 75 тонн мазута. ТЭЦ-5 работает с сегодняшнего утра приблизительно на 104,3 тысячах кубов газа в час, на этой ТЭЦ будем использовать приблизительно 60-70 тонн мазута в час. Работая такими темпами, имеющегося количества мазута хватит до вечера 10 января. Дальше нам придется использовать мазут из резервных 78 тысяч тонн, - сообщил Голубченко.

Он обратился к первому вице-премьер-министру Украины, в Госрезерв и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций с просьбой провести заседание штаба по чрезвычайным ситуациям и дать столичной власти разрешение на использование резервных 78 тысяч тонн мазута с последующим его возвратом на протяжении 2009 года.

- Обращаю внимание на то, что ситуация с газом в Киеве связана исключительно с балансом газа в Украине, поскольку полностью было прекращено снабжение газа из России, - заметил Голубченко. - Сейчас мы вынуждены использовать газ из наших подземных хранилищ, а также газ внутренней добычи. Кроме того, сейчас почти вдвое снижена подача газа на все металлургические комбинаты, изменена подача газа на все химические предприятия. Многие предприятие вообще остановлены на этот период. В этих условиях очень важно не политизировать ситуацию и не выражаться по принципу «чем хуже тем лучше», как это делают некоторые депутаты Киеврады.

Следовательно, властное столичное большинство заявляет, что ситуация с газом в Киеве связана с российско-украинским газовым конфликтом. Но в Нафтогазе сообщают, что бесперебойно подают газ Киевэнерго, несмотря на то, что долг Киева уже превысил 650 млн. грн. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир Триколич.

- В Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. Если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь к предприятиям, занимающимся этим профессионально, – значит, там срабатывает человеческий фактор. И у меня нет объяснений, почему в одной части Киева тепло и нужно форточки открывать, а в другой прохладно. Это не к нам, обращайтесь к тем службам, которые работают в Киеве, и не привязывайте это к режиму работы газотранспортной системы, - подытожил Триколич.

При этом он отметил, что долг Киева за газ растет ежедневно на 15 млн. грн. И на сегодня составляет больше 650 млн. грн.

- Киевэнерго не платит, однако мы бесперебойно подаем газ, - сказал Триколич.

Итак, киевляне второй раз за последние несколько месяцев стали заложниками не то ли разборок мэра и Киевэнерго, не то каких-то общих финансовых схем (представители владельца холдинга входят в большинство Черновецкого).

Между тем, за первую неделю 2009 года в столице было зарегистрировано одиннадцать пожаров из-за электроприборов. По данным пресс-службы МЧС г.Киева, 1 января в Днепровском районе возник пожар в результате нарушения правил эксплуатации обогревателя. Мужчина погиб.

Но народ мерзнет - и обогреватели нарасхват. Рядовые менеджеры магазинов утверждают, что за несколько дней киевляне раскупили все масляные обогреватели, на электрокамины меньший спрос, но тоже хорошо идут.

Начальник центра пропаганды столичного Министерства чрезвычайных ситуаций Наталья Быстрая отмечает, что очень остро стоит и проблема состояния электропроводки и в квартирах, и в домах. Поэтому если слишком много потребителей будут подключены одновременно, то возможны плохие следствия. Наталья Быстрая говорит, что из-за проблем с газом и отоплением возможно увеличение числа пожаров именно из-за перегрузки, из-за обогревателей. Спасибо, что в этой ситуации хотя бы в МЧС нашелся совет для киевлян. Покупать только сертифицированы обогреватели. И на том спасибо. И первый вице-премьер Александр Турчинов дал добро на использование мазута из хранилищ:

- Мазут, находящийся в резервах Киевэнерго, будет использован для отопления домов Киева. Двойных трактовок в этом вопросе быть не может.

Мэра всех киевлян Черновецкого в столице пока нет - из теплых краев он обещал вернуться 10 января.

Анна Ященко