Киев проспал очередное подорожание жизни

В каком-то смысле многочисленные акции протеста против слухов о предполагаемом повышении цен на проезд в столичном метро принесли пользу… Когда гром, наконец, грянул – Киев даже креститься не стал, не то, что бунты устраивать. Реакция киевлян на (какой ужас!) целых 2 гривни за один сеанс бесплатного массажа в общественном транспорте оказалась… нулевой. Утро «первого дня с новыми ценами» (31 октября в КГГА уверяли, что плата за проезд вырастет в четыре раза с 1 ноября) для меня началось с «рейда» по остановкам и близлежащим киоскам продажи билетов. Ожидаемых стихийных «митингов» по случаю четырехкратного подорожания проезда не обнаружилось. А попытка ознакомиться с новыми ценами закончилась таким вот диалогом:

- Сколько теперь стоят проездные? – спрашиваю у кассира «билетного» киоска.

- Почему теперь? Все по старым ценам: и проездные, и талоны, - неторопливо и уверенно вещает бабушка в окошке.

- Так вчера же заявили о повышении цен с 1 ноября. Когда же будет новая цена?

- Я не знаю, нам пока ни о каком повышении не говорили, - сворачивает тему кассир и выдает проездной.

В других киосках тоже все спокойно, никто ничего не знает, ни о каком повышении речи не идет, талоны и проездные - по старым ценам.

Кстати, вчера в метро царила не менее умиротворенная атмосфера. Там вообще ни сном, ни духом не ведали о «свалившемся» на них счастье – экономически обоснованных тарифах, без которых, как утверждалось, метрополитен помрет в страшных муках.

Дама в окошке кассира на станции метро “Майдан Независимости” в ответ на просьбу продать сразу 20 жетонов, не выразив удивления, привычным жестом отсыпала требуемое. Не в меру подозрительная я предположила, что накануне введения новых жетонов работники метро просто избавляются от как можно большего количества старых. А разбираться после подорожания с не имеющими никакой ценности кругляшками предоставят недальновидному пассажиру...

- А вы ничего не слышали о завтрашнем повышении цены на проезд?

- Нет, эти жетоны будут действовать до 16 числа.

- Т.е. до 16 числа можно будет купить жетон по старой цене за 50 копеек?

- Да, - уверенно отвечает кассир.

Кстати, никаких объявлений о предстоящем повышении стоимости проезда в метро не найти до сих пор. Да и откуда им взяться, если в пресс-службе метрополитена о заявлении Басса узнали… после звонка УНИАН.

Напомним, что вчера первый заместитель киевского мэра Денис Басс на вопрос УНИАН о том, когда же киевлянам ожидать повышения тарифов на проезд в метрополитене уверенно ответил:

- С 1 ноября будут увеличены тарифы на общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Мы выполняем решение, которое месяц тому назад принял Киевсовет в той части, которая касалась гостей города. Что касается жителей, то для них проезд в 50 коп. сохранится в “длинных” проездных - придется покупать проездные талоны на год. Мы рассчитываем, что до 80% продаж будут проездные, потому что большая часть жителей Киева пользуются метро круглый год.

Он также отметил, что цена на проезд в наземном общественном транспорте будет зависеть от места приобретения талона: в киоске на остановке он вам обойдется в 1,5 грн., а внутри салона автобуса, трамвая или троллейбуса придется выложить уже 2. (Получить вразумительный ответ на вопрос, отчего ж такая дискриминация, и что тогда делать тем пассажирам, которые садятся в транспорт на остановках, где нет киосков по продаже талонов, или они расположены слишком далеко от остановки, нам не удалось).

Несмотря на то, что о грядущем повышении цен на проезд говорили давно, эффект неожиданности от заявления Басса не уступал удару пыльным мешком из-за угла. Ведь всего за день до этого начальник киевского метро Петр Мирошников на пресс-конференции, в очередной раз рассказывал о проблемах столичного метро и необходимости повышения тарифов. На вопрос журналистов, когда же будут новые цены, Мирошников тогда сказал, что не знает.

- Если бы это зависело от меня, это решение было бы подписано 3 года назад, - заявил он.

Кстати Мирошников утверждает, что до сих пор не видел подписанного документа. Но уже отрапортовал, что столичная подземка готова обслуживать пассажиров по новым тарифам.

Правда, и в КГГА уже не столь уверены в дате введения новой платы за проезд. Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский уточнил, что распоряжение столичной власти о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте уже подписано и вступит в силу после опубликования в официальных СМИ киевской власти. Когда это произойдет? Или это должно стать очередным сюрпризом?

Естественно, что пассажиры, привыкшие пользоваться проездными, уже давно запаслись ими на ноябрь. Мирошников утверждает, что ими можно пользоваться. А вот жетоны скупать все-таки не стоит, потому что с введением новых тарифов старые жетоны будут аннулированы, хотя и некоторое время будут обмениваться «по курсу»: один новый жетон за 4 старых. По такому же «курсу» будут обмениваться и старые талоны в наземном общественном транспорте.

Планируется, что годовые проездные билеты, в которых заложено сохранение стоимости проезда на уровне 50 копеек, поступят в продажу с декабря и будут действовать по декабрь следующего года. Такой проездной будет стоить 365 грн., и число поездок в нем будет не ограничено.

Несмотря на весьма заметную разницу в стоимости одной поездки, власти утверждали, и продолжают утверждать, что все пассажиры находятся в равных условиях.

Скажем, Мирошников особо подчеркивал, подземка не вводит никаких “национальных, половых, религиозных, этнических притеснений”.

- Если житель Зимбабве захочет купить годовой проездной билет, он его купит за 365 грн. и ему поездка будет стоить 50 коп. Если киевлянин захочет купить жетон, он заплатит 2 грн. и его получит. Принцип один: пользуешься чаще - платишь дешевле.

Мэр Киева Леонид Черновецкий, как истинный космополит, не стал ограничивать «всеобщую уравниловку» географией планеты Земля. Он также во введении годичного проездного (который далеко не всякому по карману) не видит никакой дискриминации:

- Власть не делит пассажиров метро на киевлян и не киевлян. Она дает возможность людям самим определяться: киевляне они, или не киевляне. Киевляне покупают проездной билет на год и ездят за 50 коп. А если людям, независимо от того, с Луны они прилетели или с Марса, из другой страны или города, нравится платить разовые цены на транспорт, которые в несколько раз выше, это значит, что они - не киевляне.

Напомним, что Киевсовет поручил КГГА сохранить для «киевлян» в долгосрочных проездных билетах стоимость проезда 50 коп.

Согласно принятому 30 сентября Киевсоветом решению «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», депутаты рекомендуют стоимость месячного проездного билета на метро установить в размере 80 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 60 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 130 грн.; на два наземных вида транспорта – 110 грн.; на три наземных вида транспорта – 140 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе и метро) – 199 грн.

Проездные на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 150 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 325 грн.; на два наземных вида транспорта – 275 грн.; на три наземных вида транспорта – 350 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 499 грн.

Проездные на год: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 275 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 575 грн.; на два наземных вида транспорта – 495 грн.; на три наземных вида транспорта – 660 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 799 грн.

При этом каждому желающему ездить по 50 копеек придется учесть, что в случае потери или кражи проездного, например годичного по цене 365 грн., его восстановление не предусмотрено.

- Если он будет утерян – это будут риски пассажира, мы не будем возвращать деньги по утерянным проездным билетам, поскольку мы не знаем, как это сделать. Нет сегодня механизма, - заявлял Мирошников, добавляя к этому, что не желает «стимулировать карманных воров».

Единственное, что смог посоветовать начальник киевского метро - относиться к проездным билетам «как, например, к кредитным карточкам и другим ценностям». (Хотя кредитные карточки при утере можно легко заблокировать и потом восстановить).

Но метро, в отличие от банков не намерено идентифицировать своих «постоянных пользователей». Оказывается, на это тоже есть причина. Господин Мирошников подозревает киевлян в просто неземном коварстве:

- Если вы посмотрите на карточку своего соседа увидите номер, завтра придете и скажете, что потеряли. Мы ее заблокируем, у человека будут проблемы, а вы получите удовольствие, - поделился своими размышлениями глава метрополитена. – А мы не можем восстановить карточку, потому она не персональная.

Директор КП “Киевпасстранс” Николай Ламбуцкий также сообщил, что на наземном транспорте жители столицы смогут ездить на протяжении ноября по тем месячным проездным билетам, которые они купили, а с декабря будут введены годовые проездные, в которых также сохранена нынешняя стоимость проезда. Сейчас печатаются новые талоны стоимостью 1,5 и 2 грн.

Когда писался материал, появилась информация о введении новых тарифов на проезд с 4 ноября. Наверное, вспомнили в Киевсовете, что официальные столичные СМИ в субботу и воскресенье не выходят (распоряжение вступает в силу только после публикации в них). Но пассажиров огорчать не спешат. Никакой информации о грядущем повышении цен ни в метро, ни в автобусах, троллейбусах и трамваях, ни на официальном сайте метрополитена как не было, так и нет...

P.S. К середине дня субботы в кассах метро уже невозможно было купить проездные на ноябрь. Как по старым, так и по новым ценам.

От автора: подытоживая все, что пришлось услышать в процессе подготовки этого материала от столичных чиновников о киевлянах, можно очертить для себя портрет столичного жителя глазами власти. Во-первых: настоящий киевлянин достаточно жаден, чтобы получить проезд по 50 копеек, ценой покупки проездного от 365 до 799 гривен. Во-вторых: он достаточно обеспечен, чтобы единоразово выложить такую сумму. В-третьих: он принципиально не способен отстаивать свои интересы, и в случае потери карточки стоимостью от 50 долларов до сотни евро не побежит в мэрию или еще куда-то требовать восстановления карточки. И наконец в-четвертых: он достаточно коварен, чтобы подсматривать номера карточек у соседей, и получать моральное удовольствие, лишая их возможности добраться куда-либо.

В сухом остатке получаем портрет "настоящего киевлянина": безынициативный, трусоватый и коварный сквалыга со средним достатком.

А я уж думала, что большего оскорбления чем реклама на станции метро: “умный бедным не бывает” и не придумаешь...

Анна Ященко