Новые цены на метро: Черновецкий придумал, как отличить киевлян от приезжих

Урок внезапного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги не прошел впустую. (Напомним, два года тому назад цены подняли в 3,4 раза и даже дружеский хор экспертов, который вдогонку стал объяснять необходимость удорожания не помог, - киевляне несколько месяцев не платили, ожидая решения судей). Сегодня народ к повышению цены на проезд готовят. Главой комиссии Киеврады, которая изучает ситуацию с транспортным кризисом, назначен председатель фракции БЮТ Александр Зинченко.

Сам Александр Зинченко ни разу прямо не говорил, что цена будет повышаться, но подчеркнул, что с 1 января в 2009 г. те, кто пользуются общественным транспортом, смогут купить годовой проездной билет (по нашим расчетам его стоимость не меньше 300 грн.). При этом покупка годового проездного билета рассматривается Зинченко как защита прав пассажиров, которые пользуются метро регулярно. По его мнению, это большой дисконт, который предоставляется коммунальными службами, чтобы сохранить проезд на уровне 50 коп. При этом члены рабочей группы считают, что разовый проезд будет дороже.

Стоимость проездного - 25 гривен в месяц, поэтому годовой будет стоить триста гривен. А те, кто не хочет платить все и сразу, будет в конечном счете платить больше. Насколько больше, нам еще сообщат. А впридачу господин Зинченко объявил, что ради преодоления кризиса будут повышаться цены на рекламу в метро.

Интересно, почему изучать транспортный кризис начали с метро? Также, интересно, почему таким ответственным делом занимается не кто-то из мэрского большинства, почему обоснование непопулярного шага по повышению стоимости проезда делегировано именно лидеру киевской команды БЮТ? Нет сомнений, что это инициатива мэра города. Но он делает правильно: с его стороны мудро делегировать ее депутатам, еще и членам БЮТа.

Когда ты возвращаешься в Киев после Москвы, где одна поездка в метро стоит четыре гривни, то чувствуешь себя в нашем метрополитене с ценой проезда в 50 копеек просто таки Абрамовичем. Но вряд ли Абрамовичу захотелось бы платить услугу метрополитена (или любой другой структуры) на год вперед, покупая проездной...

Годовой проездной за 300 гривен - действительно ли, это самый оптимальный вариант? 50 копеек за поездку - это мало, или достаточно? Эти вопросы мы задали и представителям власти, и независимым экспертам. Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра “Институт города": Все коммунальные тарифы всегда являются компромиссом между экономическими требованиями предприятия (то ли Водоканала, то ли Киевэнерго, то ли Метрополитена) и реальными возможностями граждан. Такова практика в любой стране: в Германии, например, частная компания всегда договаривается с мэрией, которая устанавливает тариф. Потом эта компания получает налоговые льготы, или меньшие платежи за землю, или прямые деньги.

Говорить об экономической убыточности метро и любой коммунальной службы некорректно. Потому что в действительности, они получают компенсации из киевского бюджета. То есть из карманов киевлян, из налогов. Киевский бюджет на 80 процентов состоит из налогов на прибыль граждан. Именно граждане наполняют бюджет. Очень сильно педалируется мнение, что нужно отделить приезжих (по оценкам Института города, среднегодовое население города - 4,1 миллионов, вместо официальных 2,7 миллионов) от киевлян. Такое отделение мне напоминает сегрегацию, когда во время оккупации в Киеве в трамвай через передние двери можно было заходить только немцам, а через задние - киевлянам. Так у нас сейчас мэрия устраивает такую же сегрегацию. Киевляне платят по тарифу 50 копеек, а как платят приезжие, то мэрия еще придумает, как им платить. Так вот те люди, которые приехали работать в Киев, даже не имея киевской регистрации, так же наполняют киевский бюджет налогом на свою прибыль. Потому говорить, что нужно проводить сегрегацию на киевлян и приезжих, - это нарушать минимум три статьи Конституции. Вопрос заключается лишь в том, что формирование тарифов, в том числе в метро, является крайне непрозрачным. Когда в 2006 году было знаменательное повышение тарифов спецкомиссия Киеврады пыталась разобраться в тарифах, и не сделала ни одного вывода. Поэтому доверять словам метрополитеновцев, что они убыточны, нельзя, потому что их отчетность закрыта, не прозрачна и проверить ее невозможно.

Годовые проездные - это просто дотация или так сказать беспроцентный кредит для метрополитена, и обман трудящихся. Ну чего я вдруг должен оплачивать на год вперед? Допустим, этот месяц я - в столице, потом еду в командировку, а затем за границу выеду. Киевлян заставят купить эту карточку. А если человек приехал и не имеет карточки, то платит дорого - и это опять сегрегация. В советские времена не придумали ничего лучшего: проездной на месяц, или на полмесяца.

Кстати, данные о перевозке и официальных поступлениях метрополитена даны в статистическом справочнике. По данным 2006 года было перевезено 612 миллионов человек, то есть это чуть меньше, чем два миллиона ежедневно, умножьте это на 50 копеек, это миллион гривен ежедневно. В самом ли деле это такая малая сумма?

Мер Киева Леонид Черновецкий: Власть не делит пассажиров метро на киевлян и не киевлян. Она дает возможность людям самим определяться: киевляне они, или не киевляне. Киевляне покупают проездной билет на год и ездят за 50 коп. А если людям, независимо от того, с Луны они прилетели или с Марса, из другой страны или города, нравится платить разовые цены на транспорт, которые в несколько раз выше, это значит, что они - не киевляне. Ничего дискриминационного.

Еще мы хотели услышать комментарий заместителя мэра Дениса Басса ( функционирование транспорта в Киеве входит в круг него обязанностей), но в пресс-службе КГГА заявили, что он не уполномочен комментировать нововведения, потому что киевская власть настаивала на сохранении прежних тарифов, а годовая проездная карточка - это инициатива столичных депутатов. "Вот и обращайтесь к ним..." Александр Зинченко, председатель рабочей группы по разрешению транспортного кризиса в столице

лидер фракции БЮТ в Киевраде: Утверждение о миллионе гривен ежедневных поступлений не отвечает арифметике. Потому что в этой статистике отсутствуют льготники, а это двадцать шесть категорий граждан. На сегодня по статистическим данным метро получает 241 миллион гривен на год.

Относительно наших собственных расчетов, то заявлены разные цифры. Мы проведем комплексный аудит, и предоставим не просто письменный отчет, а мы сделаем юридическую оценку правильности отчетности предприятия и тогда уже сможем назвать окончательную цифру. В расходы метрополитена заложены и эксплуатационные расходы: строительство новой линии метрополитена, замена материалов в вагонах. Но тарифы должны компенсировать прямую эксплуатационную часть, а уже развитие метрополитена должно финансироваться из бюджета.

Кто-то скажет: “А мне хватает тех, станций, которые есть”… Но 1,2 миллиона граждан удалены от метро. Для них на некоторое время будет введена кольцевая электричка, которая будет перевозить больше 200 тысяч граждан, которые живут на Петровке и Троещине, до станции метро Дарница.

Мы не делим пассажиров на киевлян и не киевлян. Вопрос заключается в справедливой защите прав пассажиров, которые пользуются метро регулярно. Это решение не имеет никакого дискриминационного характера. Речь идет об обоснованном экономическом механизме. Любая компания предоставляет своим клиентам дисконтную карточку, это определенная уступка, мы хотим сделать этот дисконт таким большим, чтобы сохранить проезд на уровне 50 коп.

Не нужно пугать людей утверждением “все должны будут купить проездные”. Никто ничего не должен. Есть рыночный механизм. И есть несколько вариантов. Если хотите получить уступку, переходите на новые формы общения с коммунальными предприятиями.

Мы предлагаем ввести транспортную карточку киевлянина, а впоследствии социальную карточку киевлянина. Такая карточка содержит всю информацию и дает возможность дистанционно ее считывать. Она позволит получать данные о времени и расстоянии, которые каждый пассажир реально провел в метро или троллейбусе. И уже через год мы будем платить исключительно за это. Социальная карточка дает возможность направленно доставлять услугу потребителю без посредников, без любых удостоверений.