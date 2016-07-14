В Харькове чиновника горсовета подозревают в незаконном обогащении

В Харькове в отношении заместителя директора департамента горсовета начато расследование по подозрению в незаконном обогащении.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры №5 Андрей Бугаев, досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

По его данным, предметом расследования являются обстоятельства перепродажи 6 нежилых помещений коммунальной собственности в различных районах Харькова. По предварительным данным, чиновник через посредника переоформлял помещения на свою дочь и ее знакомых.

При этом, согласно декларации о доходах за 2015 год заместитель департамента заработал 77,7 тыс. грн.

Сегодня, 14 июля, в рамках производства проведены обыски по месту жительства фигуранта. Досудебное расследование продолжается.