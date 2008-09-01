Командира воинской части, в которой горел арсенал, задержали

Задержан командир расположенной в городе Лозовая воинской части А0829 Александр ПОЛЯКОВ.

Об этом сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО.

Задержание осуществлено в соответствии со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отмечает военная прокуратура Центрального региона.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, оперативно-розыскные мероприятия по расследованию пожара и взрывов на 61-м арсенале воинской части А0829 в Лозовой осуществляют военная контрразведка и Управление СБУ в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 года около 16 час. и продолжается до сих пор. В результате пожара взрываются боеприпасы. По оперативной информации, вследствие ЧП никто из людей не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована.

Военная прокуратура Центрального региона возбудила уголовное дело по факту взрывов боеприпасов согласно ч.2 ст.425 (халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.