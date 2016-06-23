В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии женщин
12:06, 23 июня 2016Общество
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В украинской армии проходят службу около 17 тысяч женщин-военнослужащих.
В армии более 2 тысяч женщин-офицеров / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского в Киеве.
«По состоянию на 1 июня 2016 года в Вооруженных силах Украины проходят военную службу и работают 49,5 тысячи женщин», - заявил он.
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В частности, по его словам, в украинской армии проходят службу 17,1 тысячи военнослужащих-женщин, что составляет 8,5% от общего количества военных.
Он отметил, что в армии служат более 2 тысяч женщин-офицеров и свыше 14 тысяч женщин-солдат и сержантов.
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