Изменения в бюджет: приближается очередная новогодняя ночь

Желание правительства подавать бюджетные изменения в парламент – такое же, как у Хиллари Клинтон признавать свое поражение перед Обамой. Медлила до последнего, но смирилась с неотвратимым. Так и на Грушевского – изменения в бюджет, которые должны были быть рассмотренные еще по итогам выполнения первого квартала, зарегистрируют в секторе законопроектов разве что перед последней сессионной неделей. Выглядит так, что события будут разворачиваться за двумя вариантами. Первый – изменения в бюджет станут жертвой парламентского противостояния, и правительство вздохнет с облегчением. Или же повторится традиционный предновогодний вариант, когда бюджет принимается почти в новогоднюю ночь. Только в этот раз в роли новогоднего стимулятора будут выступать билеты на Борнео и Мадейру.

На кону – 30 миллиардов гривен, представляющих собой не столько результат сверхусилий органов взыскания, сколько побочный продукт инфляции. Одна треть из этих 30 миллиардов свободному разделу не подлежит, поскольку находятся в специальном фонде бюджета. Львиная доля этих дополнительных поступлений, скорее всего, будет направлена на субсидирование Нафтогаза. Чем шире будет пропасть между ценой импортного газа и ценами для населения и предприятий коммунтеплоэнерго, тем крепче будет бюджетозависимость Нафтогаза. Источником дополнительных поступлений будет служить давно испытанный метод – взаимозачеты. Конечно, возврата к временам, когда при Госказначействе действовало спецгоспредприятие взаимозачетов, не будет – взаимозачеты будут "цивилизованные". Главное – замкнуть систему так, чтобы каждая вторая или третья гривня, оплаченная Нефтегазом в бюджет, на следующий же банковский день возвращалась ему в виде дотации. Непременно будет фигурировать в изменениях к спецфонду и Госрезерв, которому в инфляционном Ватерлоо отведена ведущая роль.

Как будут распределены 20 миллиардов общего фонда, в правительстве точно знают лишь несколько первых лиц. Они не спешат делиться подробностями с публикой, ссылаясь на то, что над этим вопросом мозгует Президент. Рассматривается вопрос повышения прожиточного уровня и минимальной зарплаты, что повлечет пару-тройку дополнительных миллиардов трансфертов в Пенсионный фонд. Необходимо наполнить несколькими миллиардами обмелевшие ассигнования на выплату обесцененных сбережений. Правительство обязалось перенести повышение зарплаты бюджетникам с ноября на сентября (в предчувствии досрочных выборов?) – и на это нужен ресурс. В декабре жилищно-коммунальное хозяйство совсем лишили инвестиционного ресурса, и теперь оно с упреком в голодных глазах смотрит на фантом бюджетных перемен – а вдруг? А Главнокомандующий каждую неделю напоминает о финансовой анорексии армии. Но уже очевидно, что одним лишь повышением пенсий и зарплат коалицию вместе не сошьешь, поэтому в тело бюджета будет введена значительная порция популизма и адресных предложений, чтобы только получить поддержку части литвиновцев и коммунистов (ради 226 голосов).

Настояния Президента и НБУ о направлении части дополнительных доходов на снижение дефицита, похоже, останутся неуслышанными. У правительства для борьбы с инфляцией есть куда более действенные меры - ограничения торговых надбавок, вызовы на ковер губернаторов, разоблачение заговоров на рынках топлива и куриного мяса, а также подозрения в субъективности рейтинговых агенств.

...О возможном вето Президента на бюджет не будут особо беспокоиться – солнце над Акапулько заставит забыть о бюджетном затмении в Украине.

Станислав Голубенко