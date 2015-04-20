Аваков заявил, что переходный период в работе МВД продлится около полугода

Переходный период в работе правоохранительного ведомства продлится около полугода. В это время будут работать и полиция, и милиция.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время презентации новой патрульной службы во Львове.

Он уверил работников Госавтоинспекции, которые сейчас работают в подразделении, что все они будут иметь возможность работать в новой службе при условии, если пройдут процедуру отбора на общих условиях.

Читайте такжеНовые патрульные полицейские появятся на улицах Киева уже через два месяца - Аваков

Глава МВД отметил роль доверия к правоохранительным органам. Аваков напомнил о трагическом случае, произошедшем в выходные на территории Львовщины, где при исполнении служебных обязанностей погиб участковый инспектор, но об этом в милицию никто не сообщил.

В связи с этим министр внутренних дел призвал граждан не оставаться равнодушными, активно приобщаться к процессу реформирования МВД и созданию такой полиции, которая должна быть в современной Украине.

"Это доброе дело мы должны делать вместе", - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Радеховском районе Львовской области двое мужчин совершили жестокое убийство 28-летнего участкового инспектора милиции, который пытался прекратить драку между местными жителями. Его привязали к конной телеге и 13-километров тащили по дороге. Погибшего коллегу сотрудники милиции обнаружили в мелиоративном рву на границе с соседним районом. По подозрению в совершении преступления задержаны 53-летний житель Радеховского района и 26-летний житель Сокальского района Львовской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.