Активисты утверждают, что Нацполиция незаконно следит за экс-бойцами

Евгений Карась заявляет, что “фейковыми уголовными производствами” Аваков пытается запугать патриотические организации и активистов, чтобы доказать свою нужность для руководства страны.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины внесудебным способом следит за ветеранами антитеррористической операции и украинскими общественными активистами.

Об этом заявил лидер движения "Общество будущего" Евгений Карась на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, еще 7 ноября Департамент стратегических расследований внес в ЕРДР сведения об уголовном производстве по статьям 294 и 14 УК - массовые беспорядки и приготовление к преступлению соответственно. При этом, как следует из Единого реестра судебных решений, в том числе и из закрытой его части, никаких судебных решений по оперативно-розыскным действиям по этому производству не было принято.

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Несмотря на это, по утверждению Карася, в департаменте существует список из общественных активистов, ветеранов войны с Россией, в отношении которых поставлена задача собирать информацию, персональные данные, номера телефонов, адреса, прослушивать телефоны. "Все эти действия делаются в формате "решалова", по принципу "я - тебе, ты - мне", - уверен активист.

Он также добавил, что в списке, который активистам "слили неравнодушные правоохранители", - члены ВО "Свобода", ВОО "Сокол", "С14", "Национального корпуса", "Союза ветеранов войны с Россией", МОО "Монолит", "Правого сектора". Среди персоналий - волонтер Маруся Звиробий, одесский активист Сергей Стерненко, активист С14 Сергей Мазур, всего - 36 человек.

Однако, утверждает Карась, на самом деле в этом списке - около 180 человек, поскольку в руки активистов попал не весь список, а только три из 15 страниц документа.

Также на пресс-конференции был обнародован приказ руководителя Департамента стратегических расследований НПУ Андрея Рубеля о сборе информации о финансировании проукраинских патриотических организаций именно в рамках расследования дела о массовых беспорядках и подготовке к ним.

Карась убежден, что таким образом министр внутренних дел Арсен Аваков пытается доказать руководству страны - правительству, президенту - свою значимость и незаменимость как чиновника, который может нейтрализовать "угрозы массовых беспорядков".