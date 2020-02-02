Календарь событий: самые смертоносные метель и землетрясение, история калош, Nutella и неандертальца, "Дух экстаза" Роллс-Ройса, как благодаря хитрости стать принцем, первая стриптизерша и прародитель волейбола

3 февраля

В понедельник первой недели последнего месяца зимы нет официальных международных праздников. Но есть важные памятные даты. Так, 3 февраля 1637 года произошла «Тюльпаномания» в Нидерландах. Число продающих луковицы этих цветов превысило количество покупающих. Началась биржевая паника. Всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

В 1815 году в Швейцарии была основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра.

В 1870 году вступила в силу 15 поправка к Конституции США, которая прямо запрещала ограничение активного избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба.

В 1931 году произошло землетрясение в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии. Погибли 256 человек. Долгое время оно оставалось самым смертоносным стихийным бедствием в Новой Зеландии.

В 1958 году в Гааге был подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

В 1959 году в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошел в историю как «День, когда умерла музыка».

В 1972 году в Иране, с засушливым климатом, начался один из самых страшных природных катаклизмов. Пришедшая с севера пурга бушевала в течение шести дней. Погибли 4 тысячи человек. Эта метель считается самой смертоносной в истории. Для сравнения: самый разрушительный торнадо, произошедший в Бангладеш в 1989 году, унес 1300 жизней. К 9 февраля, когда ненастье ослабело, на северо-западе и в центре Ирана высота снежного покрова достигала 3 метров, а на юге снежные барханы возвышались на 8 метров. Температура воздуха в те дни опускалась до -20°. Даже в столице страны, Тегеране, где среднемесячная температура воздуха в феврале составляет +6,0°, в те дни столбики термометров опускались до -6°. А после того как стихия отступила, и снег начал таять, измученных иранцев настигло еще и мощное наводнение. Но это уже совсем другая история...

В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

В 2005 году в Китае вышла в свет самая дорогая в мире газета. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге, один экземпляр газеты обошелся в 8000 долларов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день свободной любви и Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Именины у Агнии, Валериана, Евгения и Максима.

4 февраля

Во вторник - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака. Инициатор проведения - Международный противораковый союз UICC. День отмечается с 2005 года. Рак - общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака. В мире наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости раком. В Украине – более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется свыше 130 тысяч новых случаев. Министерство здравоохранения предупреждает, что треть случаев заболевания раком можно предупредить. Просто следует придерживаться здорового обза жизни.

4 февраля 960 года Тай-цзу стал императором Китая. Это - начало правления династии Сун.

В 1169 году в результате землетрясения в восточной Сицилии погибли 15 тысяч человек.

В 1789 году Джордж Вашингтон был избран первым президентом США.

В 1824 году американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил публике резиновые калоши. Изобретение сразу стало популярным. А история его следующая: согласно одной из версий, калоши обязаны своим происхождением индейцам Южной Америки. Когда европейцы попали на этот континент, они заметили у туземцев мячи, непромокаемые холсты и обувь. Выходцы из Европы заинтересовались свойствами сока каучукового дерева и вскоре стали изготавливать из него разную галантерейную мелочь, а в начале XIX века - привозить готовую каучуковую обувь от индейцев. По другой версии, галоши изобрел некий англичанин Рэдли. Он не мог вылечиться от простуды, подхваченной из-за лондонской слякоти. Читая «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, он узнал, что древние галлы предохранялись от грязи, нося защитные футляры для обуви - gallicae. В 1803 году Рэдли запатентовал свое изобретение - чехлы для обуви из ткани, пропитанной сырым соком каучукового дерева. Однако у этих калош (галош) вскоре выявился серьезный недостаток: на холоде они становились твердыми и ломкими, а в жару - делались липкими, мягкими и неприятно пахли. Многие предприниматели в начале XIX века пытались сделать каучук независимым от природных условий. Первые резиновые калоши были публично продемонстрированы американским изобретателем и бизнесменом Чарльзом Гудричем 4 февраля 1824 года. Но больше всего повезло американцу Чарльзу Гудьиру, который после многолетних экспериментов изобрел метод вулканизации - «сваривания» каучука с серой при нагревании. Из вулканизированного каучука американские компании быстро наладили массовое производство верхней обуви - overshoes. Эти изделия не боялись ни жары, ни холода и вскоре завоевали популярность не только в США, но и в других странах.

Во вторник – «День рождения неандертальца». В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем» (Homo neanderthalensis).

Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. Но в конечном итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде «его собратья» были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Они имели объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и мощные надбровные дуги, низкую черепную коробку, жили они в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения покойных. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.

4 февраля 1911 года фирма «Роллс-Ройс» учредила для своих автомобилей знаменитую эмблему – фигурку в виде крылатой женщины, склонившуюся перед прыжком вперед. Ее создал скульптор Чарльз Сайкс, дав ей имя «Дух экстаза». Любимой моделью скульптора была красавица Элеонора Тортон, которая и послужила прототипом статуэтки. Элеонора Тортон трагически погибла недалеко от Порт-Саида. Однажды она плыла на пароходе вместе с лордом Монтегю – пионером автомобилизма Британии. Элеонора была его личным секретарем и любовницей. В это время немцы выпустили по пароходу торпеду. Монтегю чудом удалось спастись. А Элеонора Тортон утонула.

Среди автолюбителей эмблему называют «Серебряной леди». В настоящее время фигурку делают из нержавейки и полируют порошком из измельченных косточек черешни. Раньше «Дух экстаза» была сделана из сплава меди, цинка и никеля. Обладатели «Роллс-Ройса» постоянно страдают от алчности ворующих фигурки, так как ходят легенды, что фигурка сделана из серебра. В связи с этим фирма «Роллс-Ройс» выпускает машины со специальным устройством. Нажатием кнопки на приборной доске миниатюрный люк прячет фигурку в капоте.

В 1941 году американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера - тефлона.

4 февраля 1944 года в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, проведенных в лаборатории Рокфеллеровского медицинского института (Нью-Йорк), неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации, «материалом» генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. Его биологическая функция была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию. Со временем было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты Эйвери с коллегами. Им удалось показать, что за так называемую трансформацию отвечают выделенные из пневмококков ДНК. Вплоть до 1950-х годов точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов, но никто не знал точно, сколько этих цепочек и как они соединены. Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа», согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, связывающие между собой количество азотистых оснований разных типов. Позже предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их работа отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине 1962 года.

В 1945 году в Ливадийском дворце в Ялте открылась Крымская конференция. Главы стран победительниц во Второй мировой войне, или «Большой тройки», - Рузвельт, Черчилль и Сталин – обсудили вопрос глобального раздела мира.

В 1976 году в Гватемале произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 23 тысячи человек.

В 1977 году в результате аварии эскалатора в чикагском метро 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это - крупнейший инцидент такого рода.

Неофициальные праздники – День хорошего настроения, День чудаков и Международный день безопасного интернета.

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.

5 февраля

В среду - Всемирный день «Nutella». Инициировала его американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии. Ее предложение было подхвачено по всему миру. Nutella - шоколадно-ореховая паста родом из Италии. История ее появления берет начало в послевоенные годы в городе Альба. В 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием «Джандуйя», по имени одного из местных карнавальных персонажей. Дело в том, что ввоз какао в Италию в первые послевоенные годы был ограничен. Это подтолкнуло Пьетро Ферреро использовать в добавление к какао-маслу новый ингредиент, которым стали обжаренные и перемолотые лесные орехи, в изобилии произраставшие в том регионе. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пришлись по вкусу местным детям и стали пользоваться большим спросом. Дальнейшая история появления на свет Nutella - клубок событий и комичных, и драматичных одновременно. Популярность «Джандуйи» обернулась для Ферреро большим заказом от мэрии, который был выполнен в срок. Но приготовленный и оставленный на ночь продукт растаял от жары. Поэтому Пьетро Ферреро решил проблему следующим образом: он стал лихорадочно намазывать растаявшие шоколадно-ореховые батончики на тонкие ломтики хлеба, который резала в этот момент его жена. На празднике Ферреро угощал гостей бутербродами с шоколадно-ореховым кремом. Жалкая, на первый взгляд, попытка кондитера спасти положение обернулась очередной победой. Крем приняли на «ура». После этого случая Ферреро начал производить и продавать уже крем (или пасту) под названием «Джандуйя», моментально завоевавший популярность в Пьемонте, а затем и во всей Италии. Эти события привели к тому, что 1946 год стал фактическим началом для компании «Ферреро», известной сегодня во всем мире. Дальнейшие эксперименты семьи Ферреро с шоколадно-ореховой пастой привели к тому, что в 1951 году она получила новое название Supercrema, а спустя еще 13 лет, в 1964 году, Микеле Ферреро – сын Пьетро, снова внеся определенные изменения в состав пасты, вывел на рынок новый продукт, получивший название Nutella. Популярность ее такова, что позволила компании Ферреро выпустить рекламный слоган следующего содержания: «Чем был бы мир без Nutella». Помимо шоколадно-ореховой пасты, компания Ферреро известна и другими своими продуктами, среди которых всемирно известный шоколад «Kinder» в его различных формах, освежающее драже «Tic Tac», конфеты «Raffaello» и др.

В 62 году произошло землетрясение в Помпеях. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.

В 1597 году по приказу Тоетоми Хидэкси в городе Нагасаки были казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников. В 1862 году они были канонизированы Римским папой Пием IX.

В 1783 году в Калабрии (область Италии) произошло первое из серии мощнейших землетрясений. Подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим (всего около тысячи), превратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 других населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные антисанитарией и повреждениями системы водоснабжения. Те немногие, кто перенес эту ужасную пытку, получили такие тяжелые ожоги, что навсегда остались покалеченными. Это было одно из самых длительных известных в истории смертоносных проявлений стихийных сил.

В 1818 году маршал Франции Жан Батист Бернадот стал королем Швеции и Норвегии под именем Карл XIV Юхан, основав правящую в Швеции поныне династию Бернадотов.

В 1887 году в театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло».

В 1924 году ВВС начала ежечасную передачу сигналов точного времени.

В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит. Это, как говорят ученые, - бесценный подарок человечеству.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый светофор для пешеходов.

В 1953 году состоялась премьера мультфильма «Питер Пэн».

Неофициальные праздники - День рисования планов на будущее, День эрудита и Международный день бойскаутов.

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.

6 февраля

В четверг - Международный день бармена. Дата выбрана не случайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Кстати, ремесло бармена не случайно удостоилось собственного календарного праздника. Профессия этих людей важная. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще - нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

6 февраля 1626 года Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей. Они во Франции 16-17 веков были частным и обычным явлением. Это был популярный в среде дворянской молодежи стиль жизни и поведения. С начала 17 века указы, запрещающие дуэли во Франции, были изданы не раз. Но прежние запреты оказались малодейственными. Дуэль веками была не только способом защиты чести и достоинства дворян, но иногда под звоном шпаг скрывались экономические и политические интересы. Первый министр Франции герцог Ришелье составил новый документ, запрещающий дуэли. Благодаря энергичным действиям Ришелье, эдикт, подписанный Людовиком XIII 6 февраля 1626 года, на этот раз был результативным.

В 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи.

В 1822 году китайское судно «Тэк Синг» наскочило на рифы близ острова Банка, погибли 1600 человек. Это - второе по числу жертв кораблекрушение XIX века.

В 1880 году австрийским астрономом Иоганном Пализой был открыт крупный астероид Медея.

В 1886 году немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий. Это - один из самых важных составляющих технического прогресса. Ведь именно он стал ведущим полупроводниковым материалом: германиевые диоды и триоды нашли широкое применение в радиоприемниках и телевизорах, счетных устройствах и в разнообразной измерительной аппаратуре. Однако, знаменит он не только своими уникальными физическими данными. Германий – один из немногих элементов таблицы Менделеева, который имеет редкостные терапевтические свойства. Спектр его биологического воздействия очень широк: он переносит кислород к тканям организма, повышает иммунный статус и развивает противоопухолевую активность.

В 1945 году в Лондоне начала работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов. На ней была создана Всемирная федерация профсоюзов.

В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Таким образом родилась радиолокационная астрономия.

В 1952 году на престол взошла Елизавета II, действующая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.

В 1958 году в аэропорту Мюнхена во время взлета разбился самолет, на борту которого находилась футбольная команда «Манчестер Юнайтед». Погибли 23 человека, среди них - 8 футболистов.

В 1959 году американский ученый и инженер Джек Килби, работавший в Texas Instruments (TI), получил патент на изобретение интегральной схемы. В 2000 году за это изобретение он получил Нобелевскую премию по физике.

В 1996 году британскую антарктическую станцию ​​«Фарадей» передали украинским полярникам. На ее базе была создана украинская станция ​​«Академик Вернадский».

В 2004 году в Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике - они образовали в небе гигантский цветок, цвета которого соответствовали цветам национального флага страны.

В 2008 году произошло извержение вулкана Тунгурауа в эквадорских Андах, на территории национального парка Сангай. Два населенных пункта в центральном Эквадоре засыпало пеплом.

Неофициальные праздники – День мыслей, День замороженного йогурта и Международный день саамов.

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.

7 февраля

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. К примеру, 7 февраля 1301 года Эдуард Карнарвонский стал первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув важных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына, будущего короля Эдуарда II, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».

7 февраля 1863 года в США был запатентован огнетушитель. Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется 17 веком. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который был запатентован инженером Аланом Креем. Пожары ежегодно причиняют огромный вред людям. Будьте внимательны, осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности, и пусть огнетушитель будет в вашем хозяйстве, но им никогда не придется воспользоваться...

В 1889 году в Сан-Франциско было создано Тихоокеанское астрономическое общество.

В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организовал первую массовую акцию, вошедшую в историю как Марш грязи. Свыше трех тысяч женщин шли в холод по разбитым улицам Лондона - от Гайд-парка до Эксетер-Холла.

В 1940 году состоялась премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио». Он был удостоен двух премий «Оскар».

В 1940 году Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, награжденной «Оскаром» - за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». В тот день «Унесенные ветром» получили 8 «Оскаров».

В 1984 году астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс - специалист полета шаттла Челленджер STS-41B - стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

В 1992 году министрами иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества был подписан договор, давший жизнь Европейскому Союзу.

В 1998 году в северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла погибли более 4500 человек.

В 1998 году впервые состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр в японском Нагано. Первое подобие сноуборда изобрел австриец Джек Буртшеет: в 1929 году он вырезал доску из фанеры для катания. Официально же основоположником сноубординга считается американец Том Симс. В 1963 году он начал кататься с гор на доске, а потом, усовершенствовав свое изобретение, стал первым в истории производителем сноубордов под маркой SIMS Snowboards. Изначально спортсмены держались за веревку, закрепленную на передней стороне доски. Позднее веревку заменили крепления, изменилась и сама форма сноуборда - он принял искривленный к центру вид. В Нагано соревнования проводились по хаф-пайпу (так называется спуск на сноуборде по встречным склонам двухскатной вогнутой конструкции от одной стены к другой с прыжками и трюками при каждом перемещении). С тех пор хаф-пайп неизменно включается в программу всех зимних Игр, которая время от времени пополняется еще и новыми видами сноубордных соревнований. Самыми успешными олимпийцами-сноубордистами за всю олимпийскую историю считаются спортсмены Швейцарии и США.

В 1999 году с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя «Дельта-2» была запущена станция НАСА «Стардаст», предназначенная для исследования кометы Вильда 2.

Неофициальный праздник - День полетов на Луну.

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.

8 февраля

В субботу тоже нет международных праздников. Зато есть масса важных памятных дат. Так, в 1575 году в Лейдене принцем Вильгельмом Оранским (Молчаливым), предводителем Нидерландской революции во время Восьмидесятилетней войны, основан Лейденский университет, старейший университет Нидерландов.

В 1587 Королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

В 1672 году Исаак Ньютон сделал доклад о своей теории природы света и цвета.

В 1816 году в Шотландии, в графстве Абердиншир, впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака. Это случилось при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски. Полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. Такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Англии, Франции и некоторых других странах. Например, в Англии (вторая половина 19 века) для борьбы с преступниками была выведена новая порода служебной собаки – бульмастиф, отличавшаяся свирепым характером. В Германии первой полицейской собакой по праву считается ротвейлер, который зарекомендовал себя как великолепный поисковик. Не менее охотно немецкие полицейские использовали в своей работе еще одну породу – доберманов.

В 1837 году состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

В 1838 году Сэмюэл Морзе в Филадельфии, в Институте Франклина, впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа.

В 1889 году французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы был открыт крупный астероид - Эмма.

В 1924 году в США, в штате Невада, по инициативе тюремного стоматолога Тернера впервые для казни преступника была применена газовая камера.

В 1931 году состоялось торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.

В 1956 году в Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом столицы Британии и самым узнаваемым автобусом в мире.

В 1960 году были установлены первые 8 звезд - Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса - на голливудской «Аллее славы».

В 1974 году завершилась третья и последняя экспедиция первой и единственной американской орбитальной станции «Скайлэб». Она поставила абсолютный рекорд продолжительности пребывания человека в космосе - 84 дня, который был побит в 1977 году на Салюте-6 - 96 дней.

Неофициальные праздники - День нирваны, День подбрасывания монетки и День риелтора.

Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана и Давида.

9 февраля

В воскресенье – Международный день стоматолога. Он отмечается в День святой Аполлонии. Это - дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года. Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День ее памяти 9 февраля. Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

В 1893 году состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» в театре «Ла Скала» в Милане.

В 1893 году в Париже на сцене «Мулен Руж» состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза. Своеобразным прототипом стриптиза можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. И канкан, и стриптиз десятилетиями считались танцами крайне непристойными, вызывающими и вульгарными. Между исполнительницами и проститутками ставили знак равенства. Первоначально в Америке стриптизом назывался «бурлеск». В наше время стриптиз стал явлением, вполне приемлемым обществом. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры.

9 февраля 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган (1870–1942) придумал новую командную игру в мяч - волейбол. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее так, чтобы она была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Уже через год после своего возникновения, в 1896 году, игра «минтонет» была представлена общественности на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде. Эта ассоциация впоследствии явилась активным инициатором распространения волейбола. Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает летающий мяч (английское «volley ball» от «at the volley» – «на лету» и «ball» – «мяч»). В 1897 году специалистами был дан краткий отчет о волейболе и правилах игры, который был включен в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан. В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира, приобретая все большую популярность. За короткий период эта игра стала массовым развлечением для самого широкого круга людей, а затем превратилась в современный и популярный вид спорта.

В 1900 году 20-летний американский теннисист Двайт Ф.Дэвис основал названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счетом 3:0 победившие Великобританию.

В 1909 году в США приняли первый в мире закон о запрете наркотиков.

9 февраля 1948 года в Токио был основан Всемирный центр айкидо Айкикай Хомбу Додзе, в котором занятия вели и ведут лучшие специалисты Японии. В течение пяти лет стажер обучается искусству айкидо, после чего начинает свою практику в одном из клубов под наблюдением руководителя клуба. По окончании обучения инструктор при мастерской степени не ниже 6-го дана получает звание Сихана. В 1975 году была основана Международная федерация айкидо. Инициаторами ее создания были европейские организации айкидо. В 1984 году Международная федерация айкидо вступила во Всемирную ассоциацию международных спортивных федераций.

В 1969 году состоялся первый полет самолета Boeing 747 - первый в мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер. Идея его разработки возникла во время бурного роста объемов авиаперевозок в 1960-х годах. Boeing 707, господствовавший в то время на рынке авиаперевозок США, уже с трудом справлялся с растущим потоком пассажиров. Изначальный проект представлял собой полностью двухпалубный самолет, однако с такой конфигурацией возникали некоторые трудности, и от схемы отказались в пользу «горба». На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полет которого состоялся в 2005 году.

В 1972 году состоялось первое выступление новой группы ветерана-битла Пола Маккартни - Wings.

В 1996 году в Институте тяжелых ионов в немецком Дармштадте было объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285, «коперниция».

Неофициальные праздники - Всемирный день брака, Международный день пиццы и Воскресенье аутизма.

Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная