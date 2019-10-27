В Кривом Роге суд наказал мужчину за футболку с гербом СССР

Мужчина заключил соглашение о признании вины, ему назначили год испытательного срока.

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным местного жителя, которого заметили в общественном месте в футболке с запрещенной коммунистической символикой.

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Как сообщает «Главком», ссылаясь на приговор суда от 11 октября, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок в один год.

По материалам дела, 14 июня обвиняемый появился в общественном месте возле ТРЦ «Плаза» в красной футболке с принтом в виде государственного герба СССР, состоящего из серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Суд также возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательств: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, в июле КСУ обнародовал решение о конституционности закона о декоммунизации.