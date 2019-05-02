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"Почему я старею, а вы - нет?": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

06:27, 02 мая 2019
Общество
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Пугачева на снимке выглядит молодо / фото instagram.com/maxgalkinru

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Звездная пара сделала селфи в авто. В кадре Примадонна позирует в необычном образе: белой кофте с оригинальными вырезами. Напомним, что Алла Борисовна - любитель черных балахонных нарядов. Прическа артистки также удивила фанов: певица предстала с прямыми волосами с челкой.

Свежо выглядит на фото и супруг Пугачевой: Галкин появился с кудрявыми волосами. Он - свежий и отдохнувший.

Снимок стал популярным в сети, собрав множество лайков и восторженных комментариев. Многие восхищены тем, как выглядит Алла Пугачева: "Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее", "Шикарно выглядит Алла Пугачёва", "Почему я старею, а вы - нет?", "Красивая пара".

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.

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Теги: #фото#Алла Пугачева