"Почему я старею, а вы - нет?": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

На фото, как отмечают фаны, Пугачева и Галкин выглядят, как одногодки.

Российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой.

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Звездная пара сделала селфи в авто. В кадре Примадонна позирует в необычном образе: белой кофте с оригинальными вырезами. Напомним, что Алла Борисовна - любитель черных балахонных нарядов. Прическа артистки также удивила фанов: певица предстала с прямыми волосами с челкой.

Свежо выглядит на фото и супруг Пугачевой: Галкин появился с кудрявыми волосами. Он - свежий и отдохнувший.

Снимок стал популярным в сети, собрав множество лайков и восторженных комментариев. Многие восхищены тем, как выглядит Алла Пугачева: "Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее", "Шикарно выглядит Алла Пугачёва", "Почему я старею, а вы - нет?", "Красивая пара".

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