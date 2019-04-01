Рассекречены детали последнего большого концерта Аллы Пугачевой

Алла Пугачева активно готовится к концерту «P.S.», который состоится в честь ее 70-летия

Меньше месяца остается до юбилейного и, скорее всего, последнего большого концерта Примадонны. Программу "Алла Пугачева. P.S." артистка представит 17 апреля в Кремле. Сейчас полным ходом идет подготовка к выступлению.

Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes. "Мы работаем с Аллой Борисовной не впервые, — поделился Дружинин со "СтарХитом". — Рад, что она привлекла меня. С ней тяжело, строго, но мне нравится".

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Певица вникает в каждый нюанс, если не занимается музыкальными репетициями, то встречается с художниками, декораторами. Приезжает на прогоны. "Еще вопрос, кто кому и что ставит, — продолжает Егор. — Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. Обычно как бывает: режиссер, исходя из своих задумок, дает мне примерное задание, потом артист вносит коррективы. У нас по-другому: собираем номера, когда исполнитель на площадке. Все под четким контролем Примадонны. Она в прекрасной форме, отличном, бодром настроении. Репетируем на базе минимум раз в неделю"

Хореография концерта строится на посылах, которые со сцены хочет передать Пугачева.

"Сказать, что шоу будет перенасыщено визуальными эффектами, не могу, — заключает Дружинин. — Там все будет про артиста".

Напомним, что Алла Пугачева активно готовится к концерту "P.S.", который состоится в честь ее 70-летия. Певица уже успела значительно похудеть. Новый имидж Примадонны вызвал настоящий фурор, как и продажа билетов на предстоящее событие.