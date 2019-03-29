Ведущая "Орла и решки" отказалась от украинского гражданства (видео)

Бадоева живет со своим мужем в Италии.

Ведущая "Орла и решки" Жанна Бадоева заявила, что отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского.

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Это произошло после того, как она вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина. Об этом бывшая ведущая "Орла и решки" рассказала для YouTubе-канала "А поговорить?"

"Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира", — сказала Жанна.

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Ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая ранее вела тревел-программу "Орел и решка", станет лицом нового проекта о путешествиях на российском "Первом канале".