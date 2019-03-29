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Ведущая "Орла и решки" отказалась от украинского гражданства (видео)

15:28, 29 марта 2019
Общество
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Бадоева отказалась от гражданства Украины / фото tv.ua

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Это произошло после того, как она вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина. Об этом бывшая ведущая "Орла и решки" рассказала для YouTubе-канала "А поговорить?"

"Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира", — сказала Жанна.

Видео смотрите с 01:00:40

Ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая ранее вела тревел-программу "Орел и решка", станет лицом нового проекта о путешествиях на российском "Первом канале".

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Теги: #ведущая