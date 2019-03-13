"Полная безвкусица": Лорак в образе Клеопатры раскритиковали в сети (фото, видео)
21:23, 13 марта 2019Общество
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Подписчики артистки подметили, что костюм певицы никак не связан с песней, а также обвинили её в использовании фонограммы.
Ани Лорак нарвалась на критику в сети, одев костюм Клеопатры / скриншот
Сбежавшая в РФ украинская певица Ани Лорак опубликовала видео со своего концерта в Новосибирске и нарвалась на критику.
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На видео, опубликованном в Instagram певицы, Лорак в образе египетской царицы Клеопатры исполняет свою песню "Зеркала".
Подписчики артистки подметили, что ее костюм никак не связан с песней, а также обвинили её в использовании фонограммы.
"Образ Клеопатры и песня "Зеркала".... Полная безвкусица. Образ идет вразрез с песней", "Полностью скопировано у Дженифер Лопес", "Что попало! Игра на публику, причем дешевая", "Припев под фанеру", "Коротконогая Лорак", "Как эти костюмы связаны с этой песней! Это же ппц! Куда костюмеры смотрят?", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, раньше Лорак ужаснула сеть надутыми губами.
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