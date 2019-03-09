Обнародована песня, с которой российский певец Лазарев поедет на Евровидение

Это будет вторая попытка российского исполнителя одержать победу на конкурсе.

Российский певец Сергей Лазарев представил видео на песню Scream, с которой он будет выступать на Евровидении-2019 в израильском городе Тель-Авив.

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В анимированном видео Лазарев плывет к принцессе и спасает ее за щитом в доспехах рыцаря, передает ТСН. Примечательно, что Лазарев будет представлять Россию на Евровидении уже второй раз. В прошлый раз это было в 2016 году. Россиянин занял третье место. Тогда с песней "1944" триумфально победила Джамала, а в следующем году конкурс принимал Киев.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.