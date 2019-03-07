Брежнева в роскошном платье из перьев засветила стройные ножки (фото)

Брежнева нарядилась в роскошное платье из перьев с высоким разрезом.

Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников ярким фото.

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Снимок она опубликовала на странице в Instagram. Брежнева нарядилась в роскошное платье из перьев с высоким разрезом. На фото видны стройные ноги певицы.

"Невероятно красиво", "Глаз не оторвать!", "Ах! Один восторг, Вера!", - засыпали комплиментами Брежневу.

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева в "голом" платье из цепей взорвала Instagram.