Надя Дорофеева показала лицо без макияжа (фото)

Исполнительница не постеснялась показать лицо без макияжа.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала фото, на котором позировала без макияжа.

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На официальной странице в Instagram Надя Дорофеева разместила stories, в которой позировала без макияжа вместе со своим коллегой по группе "Позитивом". Украинские звезды находились на борту самолета.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью. На опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в мини-юбке интересного кроя цвета морской волны, горчичном топе с глубоким декольте и пиджаке в черно-белую полоску.