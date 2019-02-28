"Великомученица ватного мира": известные украинцы рассказали, что думают о MARUV и скандале вокруг Евровидения

MARUV победила в нацотборе на Евровидение, но отказалась подписать контракт об участии в конкурсе.

Влад Троицкий, театральный режиссер, основатель фестиваля Гогольfest

Это парадоксальная история. Мое мнение: если уж они [MARUV] победили на этом конкурсе, ну пусть и едут себе. Раз уж народ отобрал, народ хочет такого легкого порно — welcome. Но сейчас вокруг этого делается какой‑то хайп, такая народная игра: из ничего сделать кучу дерьма.

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Что касается гастролей MARUV в России. Это вопросы этического выбора артиста и публики, которая об этом все знала, но голосовала. Значит, это сигнал, что людей, для которых это неважно, - большое количество. Когда вокруг этого делается скандал, эти люди чувствуют себя обиженными. Соответственно накапливаются какие-то протестные настроения.

К примеру, для себя мы сделали однозначный выбор: мы в России не играем. Это наша позиция. Но обвинять людей, для которых это единственный способ заработка, у меня язык не поворачивается.

У меня в таких случаях всегда в голове закрытие Липецкой кондитерской фабрики в 2017 году. Не в 2014‑м, не в 2015‑м. Не после Иловайска и Дебальцево, а намного позже. И это касается всех.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Я о сути скандала вокруг участия MARUV в Евровидении знаю только из постов в Фейсбуке. Тогда же впервые и прочел имя этой исполнительницы, с творчеством которой не знаком.

Менять правила после состоявшегося отбора - дремучее беззаконие и жлобство. Такие действия нельзя оправдать политической целесообразностью. Это комиссарско-большевистские методы. Вообще политизировать все и вся - это какая‑то ущербность.

Кстати, предлагаю переименовать Московскую колбасу и запретить Русскую горчицу, оставив только Козацьку.

Ирена Карпа, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, писательница, лидер группы Qarpa

Я нигде в Европе не видела такого ажиотажа, как в Украине. У нас же это прямо Оскар, умноженный на Грэмми. Не знаю, зачем туда идут толковые музыканты, вроде Brunettes Shoot Blonds, если сам конкурс - это эстрадный формат прошлого века.

Печально, что у нас все это получает еще и политическую окраску. И теперь певица, которая не поедет в Израиль, стала просто великомученицей ватного мира. А нормальный мир, вместо того чтобы пожать плечами, что и шоу бюджетное, и песня не мегахит, и аудитория голосования в Европе - это женщины постарше, которых только злят длинные ноги стриптизерш, начинает плеваться пеной в духе экзальтированных радикалов.

Люди, да забейте. Во Франции, например, ни в каких новостях этот конкурс даже не вспоминают.

Ирина Медушевская, блогер

Это национальный отбор. Людей попросили высказаться. Каждый, кто позвонил или отправил эсэмэску, заплатил 7 грн. Людям понравился вот этот номер. И что теперь? Кто им вернет деньги? Это какое-то надувательство. Так нельзя делать. Договариваться нужно на берегу.

Я сейчас ударюсь в конспирологию, но мне уже кажется, что это какая‑то пророссийская провокация. Потому что, как я узнала, у этой девочки[солистки MARUV Анны Корсун] в свое время тренером на Голосе страны был российский певец Сергей Лазарев. Понятно же, это сделано, чтобы она там с ним под камеры пообнималась, мол, войны в Украине нет, это гражданский конфликт и все такое.

Это все очень нехорошо пахнет. Кто‑то точно все это знал, и кто‑то на этоповелся.

И что мы получили? Теперь в РФ поднимется волна: мол, вот эти проклятые бандеровцы опять распяли девочку в трусиках. Поэтому мне кажется, что все это провокация. И выглядит это ужасно.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

MARUV - востребованная певица. И то, что за нее проголосовало море телезрителей, тому доказательство.

А что касается гастролей в России, то нужно заранее объявлять правила игры: мол, гастролирующие в России к отбору на Евровидение не допускаются. А так получается, что Maruv уже одной ногой украинская победительница, а ей начинают выкручивать руки.

Ольга Герасимюк, телеведущая, первый замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Все, что происходит вокруг этого конкурса, - история о войне, длящейся уже пять лет, и о людях, которые очень изменились и не изменились совсем.

Культурой нужно заниматься. И не только запретами, чем все увлеклись. И не только тогда, когда в очередной раз [где‑то] вспыхнет.

Представлять Украину должны те, кто ее любит, кто мыслит и кто за нее переживает. А петь могут все. Как и птицы.

Влад Фисун, креативный директор Atlas Weekend, ведущий Радио Аристократы, диджей

Как человек, всерьез увлекающийся музыкой, я за музыкальными соревнованиями, хит-парадами и прочими состязаниями не слежу. К удручающему факту того, что многие наши поп-артисты веселят аудиторию страны-агрессора, я только могу добавить рекомендацию посмотреть графики наших техно-деятелей, там, мне кажется, еще гуще.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1

Евровидение давно имеет политический привкус. И понятно, что украинку, выступающую в стране-агрессоре, журналисты из этой страны на пресс-конференции об этом будут спрашивать. И снова будет повод продвигать версию о гражданской войне. И это все во время, когда на фронте ежедневно гибнут наши солдаты, а Украина использует все международные площадки, чтобы говорить о войне, развязанной Россией, и призывать мир к поддержке.

С другой стороны, в правилах нацотбора нет никаких запретов на выступления за поребриком. И непонятно, конкурсанты всегда подписывали соглашение с перечнем строгих ограничений или это какая‑то новая версия соглашения? Получается, украинцы проголосовали и поддержали MARUV. А кто‑то будет выбирать другого представителя. Недемократичненько как‑то получается.

Владимир Тихий, кинорежиссер

Я не смотрел это шоу, потому что не интересуюсь музыкой подобного жанра.

Но нужно понимать, что существует огромное крыло украинской эстрады, которое зарабатывает деньги в России. И в то же время Россия зарабатывает неплохие деньги на нашем рынке. Поэтому, когда в Украине ограничили продажу, например, российского кинотелеконтента, то прибыль российских производителей упала более чем на 30 %.

Поэтому, думаю, они не будут сдаваться и сделают все возможное, чтобы этот рынок вернуть. Похожая ситуация и с эстрадой.

Более того, еще стоит разобраться и с смс-голосованием. Почему так активно голосовали именно за, условно говоря, ватных участников.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

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