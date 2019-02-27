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Группа KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019

11:09, 27 февраля 2019
Общество
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KAZKA не поедет на Евровидение / фото УНИАН

Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

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"Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа готова поехать на Евровидение в следующем году.

"В то же время мы не отказываемся от своей главной цели — нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром", - сообщает группа.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV. Однако общественный вещатель (НОТУ) и певица не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Тогда в НОТУ заявили, что будут вести переговоры с другими финалистами Нацотбора.

26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ.

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Теги: #Євробачення